桃園汙水下水道普及率擺脫六都墊底 張善政：接管戶數增逾4成

桃園汙水下水道普及率近年逐步提升，從市長張善政上任時的22.33%，增加至今年28%，六都排名從末位前進至第五；接管戶數也從不到20萬戶增至27萬7025戶，每日汙水處理量突破16萬立方公尺，兩項增幅均超過4成。張善政表示，汙水下水道工程多藏在地下，市民不一定看得到，但對居住品質及河川環境改善相當重要，市府將持續加速推動。

張善政今主持市政會議時表示，桃園過去汙水下水道普及率在六都排名最後，近年市府持續推動汙水下水道建設，目前普及率已從上任時的22.33%提升至28%，排名進步至六都第五；除普及率提升，桃園汙水下水道接管戶數也從不到20萬戶，增加至27萬7025戶，成長41.39%；每日汙水處理量則由10.56萬立方公尺提升至16.20萬立方公尺，成長41.48%，目前整體汙水處理率達73.75%。

張善政說，汙水下水道是改善居住環境的重要基礎建設，但工程大多位於地下，施工成果不像道路、公園等建設容易被市民看見。桃園能在幾年間將普及率從六都末位提升至第五並不容易，隨著接管戶數與汙水處理量增加，也代表有更多生活汙水經妥善處理後再排放，進一步減輕河川汙染負擔。

張善政也以南崁溪為例表示，上任第一年參加溪畔放水燈活動時，現場仍能聞到明顯異味。近3年市府持續投入整治，也結合上游工廠力量，鼓勵業者透過認養、捐助等方式參與環境改善，去年他再度參加活動時，已經聞不到過去的味道。

張善政指出，南崁溪受到過去都市發展及上游工廠等因素影響，汙染問題一度相當明顯，但近期已有民眾分享在溪中看見魚群，顯示水環境逐漸改善。市府仍會持續進行河川整治，盼讓南崁溪水質進一步提升。