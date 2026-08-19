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影／苗栗縣客家青少年國際事務訪問團參訪大馬5天 今帶回滿滿收穫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣客家青少年國際事務訪問團赴馬來西亞展開5天文化交流，縣府今天在青創指揮部舉辦成果發表會，學生團員表演客語展演「等，路」的精彩片段。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣客家青少年國際事務訪問團赴馬來西亞展開5天文化交流，縣府今天在青創指揮部舉辦成果發表會，學生團員表演客語展演「等，路」的精彩片段。記者胡蓬生／攝影

苗栗客家・客家新世界」苗栗縣115年度客家青少年國際事務訪問團8月6至10日赴馬來西亞展開5天文化交流，團員透過海外客家社團拜會、校園交流、客語展演及文化志工服務，將苗栗客家文化帶上國際舞台。縣府今天在苗栗青創指揮部舉辦成果發表會，縣長鍾東錦頒發參加證書，肯定16名團員以實際行動展現客家文化的軟實力。

發表會以這次參訪交流的實錄影片揭開序幕，透過一幕幕參訪、交流、展演及文化服務的畫面，重溫團員精彩旅程；團員並帶來客語展演「等，路」的精彩片段，讓與會的中學校長、家長感受團員以客語及表演藝術傳遞文化的熱情。

苗栗縣文化觀光局指出，訪問團由縣內國三至高三的學生組成，今年交流規模升級，由去年12名團員增加至16名，參訪地點由檳城擴及怡保，先後拜會霹靂客家公會、檳州客家公會，並首度加入校園交流，與深齋中學、檳華女子學校學生互動，透過展演、飲食文化及生活體驗認識彼此文化。團員帶來台灣特色零食與當地學生分享，對方也準備了娘惹糕等在地糕點，讓學生從「吃」認識不同文化；檳華女子學校更安排「海娜」手繪藝術體驗，讓團員親身感受馬來西亞傳統文化，雙方在輕鬆互動中建立友誼。

參訪期間適逢駐馬來西亞代表處配合喬治市藝術節舉辦的台灣美食推廣活動，團員化身「台灣文化推廣志工」，向來自世界各地的民眾分送台灣特色美食，以美食傳遞家鄉味與台灣人情味，並與駐馬大使連玉蘋、檳州首席部長曹觀友等人互動，在國際藝術盛會中實踐青年文化外交。

文觀局強調，文化展演是今年交流的重要亮點，團員身著客家服飾，帶來由EX－亞洲劇團導演江譚佳彥及團長林浿安依團員特色與才藝共同編排的客語展演「等，路」。故事以返鄉青年阿翔與阿婆的重逢為主軸，透過元宵(火旁)龍串起文化傳承與世代情感，結合二胡、陶笛、客家帶動唱等多元形式演出，並融入不同文化元素，甚至演唱菲律賓歌曲，展現青年世代的創意與活力，獲得熱烈回響。

鍾東錦表示，這次交流不只是一次海外參訪，更是青年實踐文化傳承與國民外交的重要經驗。尤其獲得馬來西亞媒體採訪報導，代表苗栗客家文化受到國際關注，也證明青少年是最好的文化推廣者，不僅把苗栗客家文化帶出去，也從國際交流中拓展視野。

文觀局長林彥甫強調，客家青少年國際事務訪問團今年是第二屆，已成為苗栗推動青年國際交流的重要平台，透過拜會海外客家社團、校園交流、文化展演等活動，讓文化交流走進青年日常，也讓客家文化以更年輕、多元的方式被世界看見。

苗栗縣客家青少年國際事務訪問團赴馬來西亞展開5天的文化交流，全團返國後，縣府今天在苗栗青創指揮部舉辦成果發表會，眾人合影留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣客家青少年國際事務訪問團赴馬來西亞展開5天的文化交流，全團返國後，縣府今天在苗栗青創指揮部舉辦成果發表會，眾人合影留念。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣客家青少年國際事務訪問團8月6至10日赴馬來西亞展開5天文化交流，縣府今天在青創指揮部舉辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣客家青少年國際事務訪問團8月6至10日赴馬來西亞展開5天文化交流，縣府今天在青創指揮部舉辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣客家青少年國際事務訪問團赴馬來西亞展開5天的文化交流，縣府今天在苗栗青創指揮部舉辦成果發表會，縣長鍾東錦頒發參加證書，肯定16名團員以實際行動展現客家文化的軟實力。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣客家青少年國際事務訪問團赴馬來西亞展開5天的文化交流，縣府今天在苗栗青創指揮部舉辦成果發表會，縣長鍾東錦頒發參加證書，肯定16名團員以實際行動展現客家文化的軟實力。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣客家青少年國際事務訪問團8月6至10日赴馬來西亞展開5天文化交流，縣府今天在青創指揮部舉辦成果發表會，並發布參訪過程的影像紀錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣客家青少年國際事務訪問團8月6至10日赴馬來西亞展開5天文化交流，縣府今天在青創指揮部舉辦成果發表會，並發布參訪過程的影像紀錄。記者胡蓬生／攝影

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