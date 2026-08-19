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竹塹七夕成年禮登場 高虹安陪伴青年「做十六」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
青年則依循傳統古禮，在家人及長輩陪伴下，透過輭轎腳、脫絭、飲成年酒（以無酒精果汁替代）等儀式，感謝七娘媽多年來的庇佑。圖／新竹市政府提供
青年則依循傳統古禮，在家人及長輩陪伴下，透過輭轎腳、脫絭、飲成年酒（以無酒精果汁替代）等儀式，感謝七娘媽多年來的庇佑。圖／新竹市政府提供

新竹市一年一度重要傳統文化盛事「2026竹塹七夕成年禮織光璀璨」今天在新竹竹蓮寺舉行「拾六有光 做16成年禮」，市長高虹安出席與青年及家長一同參與成年禮儀式，青年則依循傳統古禮，在家人及長輩陪伴下，透過輭轎腳、脫絭、飲成年酒（以無酒精果汁替代）等儀式，感謝七娘媽多年來的庇佑，也象徵告別童年、迎向人生新的成長階段，共同為16歲留下珍貴而深刻的青春記憶。

高虹安表示，「做十六」不只是一項流傳已久的傳統習俗，更是一場關於感恩、責任與成長的人生儀式。十六歲正站在童年與青春之間，未來或許還有許多未知與選擇，但成年禮希望傳遞給青年朋友的，不是從此凡事都要獨自承擔，而是在成長的過程中，逐漸學會為自己的選擇負責，也懂得珍惜一路陪伴自己的人。

高虹安指出，成年禮中最令人感動的畫面之一，就是家人陪伴孩子完成「脫絭」儀式。有些青年由父母或長輩親手協助解下絭線，象徵告別童年。十六年前，家人牽著孩子的手、陪伴他們一步步成長；十六歲這一天，再由家人陪著孩子跨過人生的重要門檻。儀式完成後，孩子將逐漸走向自己的道路，但家人的關心與祝福，仍會持續成為他們向前的重要力量。

高虹安說明，新竹「做十六」成年禮承載著深厚的七娘媽信仰及地方文化記憶。儀式中，青年透過「輭轎腳」感謝七娘媽的守護，「脫絭」象徵告別童年，「飲成年酒」則代表迎接人生新的階段。透過親身參與傳統儀式，不僅讓青年認識文化背後的意義，也讓珍貴的民俗文化在不同世代間持續傳承。

高虹安補充，今年成年禮以「拾六有光」為主題，希望十六歲不只是一個年齡數字，更成為值得記住的人生座標。期盼每一位參與成年禮的青年，多年以後再次回想起這一天，都能記得七娘媽的祝福、家人陪伴在身旁的身影，也記得十六歲的自己，曾帶著期待與勇氣站在人生新的起點。未來市府也將持續透過文化、教育及青年發展等多元面向，提供更多探索、學習與實踐的機會，並透過傳統文化活動，讓年輕世代從參與中認識家鄉、理解文化，也建立與城市更深的情感連結。

市府指出，今天現場超過700名學生報名參加，其中光復高中有400名同學特別團報參與，高虹安感謝竹蓮寺主委許修睿及所有協力夥伴長期投入「做十六」文化傳承，並向陪伴孩子參與成年禮的家長與長輩表達感謝，祝福每一位完成成年禮的青年朋友，都能帶著家人的愛、七娘媽的守護以及對自己的信心，勇敢探索未來，找到屬於自己的方向，在人生不同階段綻放屬於自己的光芒。

「做十六」成年禮儀式，成年禮代表飲成年酒（以無酒精果汁替代）。圖／新竹市政府提供
「做十六」成年禮儀式，成年禮代表飲成年酒（以無酒精果汁替代）。圖／新竹市政府提供

「做十六」成年禮儀式，成年禮代表「輭」ㄖㄨㄢˇ 轎腳。圖／新竹市政府提供
「做十六」成年禮儀式，成年禮代表「輭」ㄖㄨㄢˇ 轎腳。圖／新竹市政府提供

新竹市一年一度重要傳統文化盛事「2026竹塹七夕成年禮織光璀璨」今天在新竹竹蓮寺舉行「拾六有光 做16成年禮」，市長高虹安出席與青年及家長一同參與成年禮儀式。圖／新竹市政府提供
新竹市一年一度重要傳統文化盛事「2026竹塹七夕成年禮織光璀璨」今天在新竹竹蓮寺舉行「拾六有光 做16成年禮」，市長高虹安出席與青年及家長一同參與成年禮儀式。圖／新竹市政府提供

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