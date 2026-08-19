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迎接中元、中秋肉品消費高峰 苗縣肉品市場啟動防疫整備

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣肉品市場啟動防疫整備，將加強豬隻運載車輛清洗作業及場區清消，嚴防重大動物傳染病。圖／苗栗縣政府提供
苗縣肉品市場啟動防疫整備，將加強豬隻運載車輛清洗作業及場區清消，嚴防重大動物傳染病。圖／苗栗縣政府提供

隨著中元普渡及中秋烤肉旺季即將到來，民眾對國產豬肉需求顯著增加，苗栗縣政府啟動肉品市場為確保節慶期間肉品供應穩定與食品安全，即日起防疫整備也開始作業，除全面落實生物安全措施，更強化場區清消與管理，嚴防重大動物傳染病，全力守護畜牧產業與民眾食安。

縣府動物保護防疫所指出，節慶期間肉品交易量大，肉品市場為防疫關鍵環節。動防所已積極輔導苗栗肉品市場落實進出人員及車輛管制、運豬車輛清洗消毒、場區定期清消與豬隻健康查核，全面降低疫病傳播風險，確保上市肉品品質安全。

縣府強調，面對非洲豬瘟等重大動物疾病威脅，將持續要求肉品市場、養豬場及運輸業者落實生物安全管理，並加強第一線宣導。業者如發現動物異常死亡或疑似疫病，應立即通報動防所配合採樣處置，共同築牢防疫防線。

此外，縣府提醒民眾選購肉品時，應優先選擇來源明確、經合法屠宰檢驗合格的國產豬肉，並注意保存與烹調衛生。同時，切勿自國外違規攜帶豬肉製品入境，避免病毒入侵，共同守護國產養豬產業。

肉品市場 中秋 豬肉 苗栗

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