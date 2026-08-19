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營運效益遭質疑！桃園客家館舍拚活化 市府推「一館一亮點」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市近年建置多處客家文化館舍，但部分場館也長期仰賴市庫補貼，營運效益遭質疑。客家局今表示，將透過品牌活動、硬體改善及交通串聯提升效益。圖為永安海螺文化體驗園區。圖／桃園市客家局提供
桃園市近年建置多處客家文化館舍，但部分場館也長期仰賴市庫補貼，營運效益遭質疑。客家局今表示，將透過品牌活動、硬體改善及交通串聯提升效益。圖為永安海螺文化體驗園區。圖／桃園市客家局提供

桃園市近年建置多處客家文化館舍，審計處調查發現，去年整體參訪人次雖回升至245萬人次，但仍有4處館舍低於2023年水準，部分場館也長期仰賴市庫補貼，營運效益遭質疑。客家局今在市政會議表示，今年截至7月底參訪人次已增8.01%，收支缺口也縮減21%，將透過品牌活動、硬體改善及交通串聯提升效益。

桃園市從2005年至2021年間陸續建置客家文化館、鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區、北區客家會館、1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區及台灣客家茶文化館，7處館舍2023年至2025年總參訪人次分別為287萬、238萬及245萬人次，去年雖較前年回升，仍未恢復2023年水準。

財務方面，除台灣客家茶文化館近3年及1895乙未保台紀念公園去年出現盈餘外，其餘館舍仍須政府補貼，如客家文化館去年收支差額約1億5288萬元；永安海螺文化體驗園區收支差額約7443萬元。

此外，許多館舍聯外交通不便，崙坪文化地景園區及永安海螺文化體驗園區周邊500公尺內均無公車路線；部分交通相對便利的館舍，參訪人次也未同步成長，顯示除了交通外，活動內容與行銷策略仍須持續檢討。

客家局今在市政會議回應，今年將以「一館舍一亮點」建立品牌，分別串聯海客季、工藝節、桐花祭、文藝季、魯冰花季及義勇季，並跨局處整合路跑、牽罟、石滬及地景藝術等觀光資源。今年截至7月底客家館舍參訪人次較去年同期成長8.01%，營運收支缺口也較去年同期減少21%，未來將持續透過節流、開源及商業空間招租提高自償能力。

客家局表示，市府持續推動海螺館展覽更新、客文館整體改造、鍾肇政文學生活園區文學街區等案，編列市府預算3100萬元、獲中央補助4500萬元，後續將再爭取1億5500萬元；另投入客庄環境營造，串聯圖書館、農會穀倉、海岸及親水空間，未來也將結合觀光廊道、特色活動及交通資源，改善館舍環境與旅遊便利性。

客家 桃園 鍾肇政 桃園市

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