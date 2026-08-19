50萬獎金等青年出手！竹市短影音、城市徵圖雙競賽8月24日開跑

為鼓勵青年發揮創意、用新世代視角記錄城市，新竹市府推出「2026年新竹市青年短影音競賽及青年城市徵圖競賽」，將於8月24日中午12時開放線上報名，兩大競賽總獎金50萬元。今年分別以「新竹美食」及「新竹城市意象」為主題，邀請16歲至40歲青年拿起手機、畫筆及數位工具，捕捉新竹的城市味道與生活風景，透過影像與設計說出「我眼中的新竹」，讓青年創意成為城市魅力的全新視角。

市長高虹安指出，這次短影音競賽以「新竹美食」為主軸，不論是傳承多年的在地老味道、巷弄人氣小吃，或青年喜愛的新興特色店家，都歡迎透過鏡頭記錄，獎金30萬元，共有14個獎項；城市徵圖競賽則以「新竹城市意象」為題，鼓勵青年運用插畫、平面設計及數位繪圖等形式，重新詮釋新竹的城市風貌。期盼透過青年的觀察與創作，累積更多屬於新竹的城市故事，也讓更多人從不同角度「看見新竹、認識新竹、喜歡新竹」，獎金20萬元，共有8個獎項。

高虹安說明，今年競賽一大亮點就是首度增設「網路流量獎（人氣獎）」，讓青年作品從競賽舞台直接走進社群。所有短影音競賽作品皆須同步發布於YouTube Shorts公開帳號並自動列入YouTube人氣獎評選；有意衝刺更多獎項的參賽者，可再自由加碼發布至Instagram Reels與Threads，各平台依社群數據獨立選出前3名作品，透過青年熟悉的社群傳播方式，擴大作品觸及與城市話題熱度，讓「新竹好吃、好玩、好有創意」透過社群被更多人看見，優秀作品未來也將有機會延伸運用於市政文宣、觀光導覽及數位平台等城市行銷，讓競賽作品不只停留在得獎的一刻，讓好作品深入生活場域。

高虹安提到，青年城市徵圖競賽今年也特別新增「學生優異設計獎」3名，鼓勵在學青年勇敢展現設計力與想像力，將對新竹的觀察轉化為具有個人特色的視覺作品。另外，為讓更多青年參與，今年更進一步放寬參賽資格，不再限制參賽者須設籍或曾居住於新竹市，只要創作內容與新竹市相關，凡年滿16歲至40歲青年皆可報名，個人或團體均可投稿。

高虹安補充，此次競賽徵件期間自8月24日中午12時起至10月15日23時59分止，參賽者除須於活動官方網站完成線上報名外，亦須至官網下載相關資料，完成親筆簽署後上傳，始完成報名程序。頒獎典禮及後續活動資訊將另行公告。更多詳情請至2026新竹市青年短影音競賽及青年城市徵圖競賽活動官網( https://hsinchuyouthdream.com )查詢。