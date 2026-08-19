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桃園清潔隊人力不足試辦外包 工會不滿：補充人力才正本清源

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園清潔隊人力不足試辦外包，但桃市府環保局企業工會強調補充人力才是正本清源辦法（示意圖）。聯合報系資料照
桃園清潔隊人力不足試辦外包，但桃市府環保局企業工會強調補充人力才是正本清源辦法（示意圖）。聯合報系資料照

桃園市環境管理處近日因清潔隊人力不足，傳出中壢區資源回收車暫停收運，市府打算以外包、派遣方式解決問題，引發桃園市政府環境保護局企業工會不滿集結抗議；勞動局今赴議會工作報告，民代關心此事，副市長蘇俊賓允盡量協調。

工會指出，張善政選前曾簽名承諾清潔隊業務盡量避免外包，也會參考其他五都人力配置調整員額，張上任後，在工會座談也要求環保局規畫逐年增加員額，但至今進度緩慢，桃園人口與清潔隊員比仍高於雙北與基隆，人力不足甚至釀8月8日中壢區資源回收車暫停收運，人力問題已嚴重影響市民權益與生活品質。

此外，環管處沒與工會協商，逕自以大埔轉運站撤場為由，規畫8月試辦外包、派遣替代清潔隊執行垃圾轉運。工會經會員反映得知，向環管處重申工會反對核心業務外包，環管處才口頭勉強暫緩。

工會強調，清潔隊人力不足要回到問題本質，補足人力才是正本清源作法，也是市長多次承諾與立場。市府應給清潔隊一個說法，否則工會不排除日後將直接在公開場合找市長陳情。

桃園市議員黃家齊、陳雅倫今在議會質詢此事，指此事也是勞資糾紛，勞動局應介入。

副市長蘇俊賓表示，在補充人數方面，桃園應該是六都最高，桃園的人均服務量、人均清運量也不見得比外縣市差。全市清潔路線多、服務時間長，如果清潔量能不足，也會帶給民眾不便，靠外界補足是有必要的，會盡量在工會訴求與解決問題辦法間找平衡點。還管處正在跟工會溝通，他也會盡量協調。

人力 工會 桃園

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