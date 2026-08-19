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苗栗親子館明天試營運 兩時段開放預約、現場報名各15組

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗親子館明天起試營運，周二至周日分上午9點至中午12點、下午1點半至4點半兩場次，預約及現場報名各15組。記者范榮達／攝影
苗栗親子館明天起試營運，周二至周日分上午9點至中午12點、下午1點半至4點半兩場次，預約及現場報名各15組。記者范榮達／攝影

備受期待的苗栗親子館明天起試營運，周二至周日分上午9點至中午12點、下午1點半至4點半兩場次，預約及現場報名各15組，洽詢電話037-350938，或臉書苗栗縣苗栗親子館查詢。

苗栗親子館暨青創公設民營托嬰中心8月8日揭牌，親子館規畫零至二歲嬰幼兒專區、綜合多元親子遊戲區、嬰幼兒體能區，及戶外騎乘車道區，整備後明天（20日）起試營運，周二至周日開放，上午場、下午場預約及現場報名各15組。

館方歡迎爸爸媽媽帶著寶貝一起來探索、遊戲，共度快樂親子時光，上午場最晚入館11點30分，網路預約報到時間上午9點至9點15分；下午場最晚入館4點，網路預約報到時間1點30分至1點45分，報到時間內未到或遲到，名額將釋出給現場候補。

入館使用親子空間須知，館內空間開放0至12歲嬰幼兒、學齡兒童，及照顧者，入館皆須有成人陪同，1名孩子至多2名大人陪同，1名大人至多陪伴2名孩子，並攜帶家長身分證件或健保卡，小孩出示健保卡或其他證明文件。

苗栗 親子 苗栗縣

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