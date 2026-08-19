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缺人力 桃2人查1377家補習班

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市逾2成立案補習班近5年未曾接受稽查，部分未立案業者更屢次違規招生，被審計處點名檢討。教育局表示，將優先複查久未受檢補習班、加重裁罰違規業者。聯合報系資料照
桃園市逾2成立案補習班近5年未曾接受稽查，部分未立案業者更屢次違規招生，被審計處點名檢討。教育局表示，將優先複查久未受檢補習班、加重裁罰違規業者。聯合報系資料照

桃園市立案補習班多達一三七七家，桃園市審計處發現，逾兩成補習班近五年未接受稽查，部分未立案業者更屢次違規招生，質疑監管形同虛設，市政府教育局坦言，目前主要僅二人負責稽查，後續將優先查核久未受檢及違規業者。

審計處審核去年總決算報告指出，截至去年八月底，二○二○年底前立案的一一○三家補習班中，共二五九家未接受檢查，占百分廿三點四八，其中二○一八年底前立案的補習班，更有二家至今未曾受檢，與原訂五年完成一輪全面檢查的目標仍有落差。

審計處另發現，近五年部分未立案業者違法招生，同一負責人遭裁罰二次以上者有十四人、涉及十八家補習班，其中二家遭裁罰後遲未完成立案，現行違規資訊每二周以ＰＤＦ公告，家長若要查特定補習班歷年紀錄，須逐一下載資料，也不利資訊公開。

議員許家睿表示，市府稽查人力長期匱乏，難免讓家長質疑教育局怠惰甚至包庇。教育局不能再以人力不足為由，應充實專責人力，針對曾有違規紀錄業者啟動無預警複查，並完整公開裁罰資訊，杜絕業者僥倖心態。

教育局終身學習科長彭韶竹表示，目前科內主要僅二名同仁負責補習班稽查，以民眾陳情、遭檢舉及未立案補習班優先，部分業者因反覆遭檢舉須多次查核，加上疫情期間外出稽查受影響，也排擠整體稽查量能。

彭韶竹說，近一年已持續增加稽查及聯合稽查，部分業者因稽查時未營業，雖人員到場仍無法完成查核，後續將優先安排久未受檢補習班，未立案業者複查仍違法招生將加重裁罰，違規資訊也將改採累計式清冊公開。

人力 教育局 桃園市

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