機場公司攜昇恆昌 引領17藍迪院生探索機場職涯

昇恆昌免稅商店今天攜手桃園國際機場公司，安排藍迪兒童之家17名院生到機場展開「職涯探索」，從免稅店預售服務到進入停機坪，讓孩子走進平時接觸不到的環境認識機場多元工作。

機場公司公共事務暨行銷處長謝懷慧致詞表示，桃機不只是旅客出國的起點，也是匯聚多元職業的場域，涵蓋公務機關、航空公司、地勤及免稅商店等多元職務，每日逾3萬名工作人員共同維持機場運作，希望孩子從「看見機場」進一步「認識工作」，了解國門背後的專業分工。

昇恆昌總經理江建廷表示，昇恆昌陪伴藍迪多年，公益陪伴不只是在特定節日送上關懷，也希望隨著孩子不同成長階段，提供所需的接觸與體驗，昇恆昌近年將關懷觸角延伸至「職業探索」，讓孩子有機會「多看、多問、多試」，未來也將持續透過職場參訪與實作累積生活經驗、拓展視野，陪著孩子一步步走向下一個成長階段。

江建廷指出，昇恆昌自2010年起持續關懷藍迪兒童之家，安排戶外及體驗活動。今天帶領院生挑選茶葉、手作茶包，認識台灣茶文化，並體驗香氛、絲巾穿搭及免稅服務。另外搭乘接駁車參訪桃園機場，近距離觀察航機、地勤車輛及第三航廈，了解機坪巡查與飛安工作，透過互動交流拓展職涯視野。

藍迪兒童之家院長李雪櫻表示，成立於民國97年的藍迪兒童之家，目前安置44名0至18歲失依及弱勢兒少，長期的關懷與實質陪伴，對孩子成長及建立自立能力非常重要，感謝昇恆昌讓孩子感受到，除了院內老師與社工，社會上也有一群人關心、支持著他們，幫助孩子建立面對世界的信心。