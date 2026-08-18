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價值破千億！桃園9萬筆不動產未辦登記繼承 公告期滿恐歸國有

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園未登記繼承不動產逾9萬筆，市值超過千億，地政局呼籲繼承人趕快登記。記者陳俊智／攝影
桃園未登記繼承不動產逾9萬筆，市值超過千億，地政局呼籲繼承人趕快登記。記者陳俊智／攝影

桃園近年蓬勃發展，都更及重劃案逐漸增加，但部分地區產權複雜，推動不易，地政局統計未辦理繼承登記建物3431棟、土地9萬4096筆，總價逾1千億元，引議員關切；地政局長蔡金鐘嘆說，地政局已努力聯絡民眾辦理，部分案件因民眾家庭意見分歧仍擱置，既有繼承問題未解決，又有新的繼承發生，導致案件很難消化完。

地政局今赴桃園市議會工作報告，國民黨議員陳美梅與周玉琴、無黨籍議員于北辰與謝美英等人都關心市值千億的未辦繼承土地，建議市府加強宣導並設法聯絡通知，避免15年公告期限屆滿、國有財產署拍賣後才跳出來爭取，衍生不必要的爭議。

蔡金鐘說，繼承案件是不斷在發生，市府處理消化案件的量能與發生差了一截，「我們永遠辦不完」，而且同一個案件隨著繼承不斷發生，繼承人數越來越多，甚至在國外，通知不易，也更難解決與結案。

地政局表示，市府除了主動發函通知，也會透過戶政、國稅、里長及地政士公會辦理繼承登記說明會，提高申辦意願，針對未繼承案件較高的行政區，也會列為熱區加強宣導。另外，市府也會配合區段徵收區及公辦市地重劃，清查未辦繼承標的，協助民眾辦理繼承登記，進而使其產權單純，提高民眾參與度。

繼承 不動產 桃園

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