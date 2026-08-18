快訊

聽到後輩靠股票賺翻擁千萬資產 人夫1轉變嚇壞全家：沒人敢說話

消費者個資恐進入地下交易鏈？ 駭客喊賣「可不可」70萬會員資料

女網紅發聲了！認了做過酒店「確實曾曖昧互動Joeman」

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政：爭取成立北橫國家風景區 強化復興區醫療

中央社／ 桃園18日電

桃園市長張善政今天出席復興區市政說明會時表示，將持續爭取成立北橫國家風景區及拉拉山國際暗空勝地；桃園市立醫院復興分院也已有初步前期規劃。

張善政表示，市府持續改善桃116線、雪霧鬧道路及部落聯絡道，復興區道路改善經費也從他上任初期的每年約新台幣3000萬元提高至8000萬元，明年預計再增至9000萬元；復興區洗腎中心已完成設置，桃園市立醫院復興分院也已有初步前期規劃。

桃園市政府民政局指出，桃116線改善計畫投入8000萬元，近2年中央另補助約7500萬元改善部落農路，市府今年也投入8000萬元辦理9件道路、橋梁及排水工程。

張善政也說，市府持續完善原鄉教育與育兒服務，並同時加速改善拉拉山遊客中心、Pyasan泰雅文化館及北橫沿線景點，透過創造在地就業機會吸引青年返鄉。

桃園市政府觀光旅遊局表示，民國112年至114年市府已投入約4.8億元改善北橫沿線觀光設施，並投入近1億元推動活動，今年3月再向國際暗空組織申請「拉拉山國際暗空勝地」認證，預計9月底前完成逾800盞路燈及5家民宿燈光改善，力拚年底取得認證。

北橫 張善政 國家風景區

延伸閱讀

爭取北橫國家風景區卡關 桃市府盼中央先通過評鑑再要求其他事項

清大合作高醫蓋醫院難產 張善政提議：改與市府規畫科學教育館

醫院難產 桃園改與清大合蓋科教館

南投仁愛鄉新建伊娜谷橋通車 提升投83線原鄉交通

相關新聞

價值破千億！桃園9萬筆不動產未辦登記繼承 公告期滿恐歸國有

桃園近年蓬勃發展，都更及重劃案逐漸增加，但部分地區產權複雜，推動不易，地政局統計未辦理繼承登記建物3431棟、土地9萬4096筆，總價逾1千億元，引議員關切；地政局長蔡金鐘嘆說，地政局已努力聯絡民眾辦理，部分案件因民眾家庭意見分歧仍擱置，既有繼承問題未解決，又有新的繼承發生，導致案件很難消化完。

防堵毒駕！桃園佛教蓮社捐百萬裝備 蘇俊賓：讓善念化為社會安全力

毒品問題日益嚴重，桃園佛教蓮社今天捐贈總價逾160萬元的毒品快篩及科技偵防設備給桃園市警察局。桃園市副市長蘇俊賓表示，相關設備可提升第一線員警查緝、救援及蒐證量能，也讓宗教團體的慈悲與善念轉化為維護社會安全的力量。

竹北氣味圖書室飄戀愛味 鄭朝方化身「書香月老」 牽紅線

七夕情人節將至，新竹縣竹北市公所昨晚浪漫「牽紅線」，邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放，並首度發表融合新竹在地元素的「竹北圖書館的味道」。

新竹寶山野溪驚變「牛奶河」 環保局採樣追汙染源

新竹縣寶山鄉雙新村近日野溪疑遭汙染成「牛奶河」，寶山鄉公所接獲通報後，立即聯繫新竹縣環保局到場稽查、採樣。據了解，溪中不明物質疑為類似油漆的有機溶劑，目前未發現有立即性毒害，由於附近並無工廠，環保局已擴大範圍追查汙染源。

影／個頭跟人臉一樣大 苗栗大湖鄉自有品牌「大湖尊梨」上市

苗栗縣大湖鄉不僅以草莓聞名，高接梨同樣是地方重要且具代表性的優質農產，大湖鄉推廣「大湖尊梨」品牌，今天在台3線伊果咖啡舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會，以「大湖尊梨×樟之細路」為主題，結合在地農業、客庄古道、休閒觀光及創意料理，廣邀全國民眾來品嘗大湖尊梨的清甜滋味，並走進山林感受大湖鄉豐富的人文與自然風景。

苗栗實驗中學案現階段尚難推動？ 縣府暫緩並加速陽明交大實驗高中案

苗栗縣長鍾東錦大力推動3年的科學園區苗栗實驗中學案，縣府今天證實國家發展委員會函文「現階段尚難推動」，鍾東錦表示國發會一貫態度不意外，目前僅能暫緩，等桃竹苗大矽谷推動方案竹南科學園區擴大園區核定後再推，並加速國立陽明交大實驗高中案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。