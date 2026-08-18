張善政：爭取成立北橫國家風景區 強化復興區醫療

桃園市長張善政今天出席復興區市政說明會時表示，將持續爭取成立北橫國家風景區及拉拉山國際暗空勝地；桃園市立醫院復興分院也已有初步前期規劃。

張善政表示，市府持續改善桃116線、雪霧鬧道路及部落聯絡道，復興區道路改善經費也從他上任初期的每年約新台幣3000萬元提高至8000萬元，明年預計再增至9000萬元；復興區洗腎中心已完成設置，桃園市立醫院復興分院也已有初步前期規劃。

桃園市政府民政局指出，桃116線改善計畫投入8000萬元，近2年中央另補助約7500萬元改善部落農路，市府今年也投入8000萬元辦理9件道路、橋梁及排水工程。

張善政也說，市府持續完善原鄉教育與育兒服務，並同時加速改善拉拉山遊客中心、Pyasan泰雅文化館及北橫沿線景點，透過創造在地就業機會吸引青年返鄉。

桃園市政府觀光旅遊局表示，民國112年至114年市府已投入約4.8億元改善北橫沿線觀光設施，並投入近1億元推動活動，今年3月再向國際暗空組織申請「拉拉山國際暗空勝地」認證，預計9月底前完成逾800盞路燈及5家民宿燈光改善，力拚年底取得認證。