防堵毒駕！桃園佛教蓮社捐百萬裝備 蘇俊賓：讓善念化為社會安全力

毒品問題日益嚴重，桃園佛教蓮社今天捐贈總價逾160萬元的毒品快篩及科技偵防設備給桃園市警察局。桃園市副市長蘇俊賓表示，相關設備可提升第一線員警查緝、救援及蒐證量能，也讓宗教團體的慈悲與善念轉化為維護社會安全的力量。

蘇俊賓指出，市府2年多前已觀察到毒品問題有升高趨勢，但當時面臨檢驗量不足、毒駕缺乏相應規範等問題，導致部分毒品「黑數」未被掌握。他自2024年起多次在行政院會呼籲中央增加檢驗經費及設備，並完善毒駕相關法規。

蘇俊賓表示，隨後中央陸續修正規定，交通部去年11月修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，警政署也修正取締疑似施用毒品後駕車作業程序，將唾液快篩正式納入警方執法。近兩年毒品相關數據明顯增加，部分原因正是檢驗量能提升後，過去未被發現的案件逐漸浮現，有助政府掌握實際情況並調整防制策略。

桃園佛教蓮社住持明靄法師表示，認同推動毒品唾液快速篩檢政策，因此集結信眾愛心捐贈相關設備，希望協助警方防堵毒品進入校園及其他場所。

警察局表示，此次受贈設備總價160萬3700元，包括14吋圓盤切割機2台、唾液毒品快篩試劑3000劑、熱感應無人機1台、路檢用磁吸警示燈70座、DV攝影機組5組、密錄器120組、攝影機4台及硬碟設備等。

其中熱感應無人機可透過高空影像及熱源辨識，投入夜間、山區搜索及失蹤人口協尋；密錄器則能強化員警現場蒐證及事後查證，唾液快篩試劑也可協助第一線員警快速辨識疑似施用毒品情形，提升毒品及毒駕查緝效率。