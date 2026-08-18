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新竹北埔睡虎宴串聯老街業者 客家美食行銷在地
新竹縣政府今天表示，為行銷北埔地方美食與文化，以北埔「睡虎型」地理意象打造「北埔睡虎宴」，串聯老街10多家餐飲、小吃及伴手禮業者，推出客家特色宴席，行銷地方特色。
北埔老街商圈店家今天在新竹縣政府舉辦「北埔睡虎宴」發表記者會，宣布活動將於10月17日在北埔慈天宮前廣場登場。副縣長陳見賢出席表示，北埔老街擁有豐富古蹟、人文及美食資源，睡虎宴透過串聯商家與特色料理，讓傳統文化與觀光產業結合，帶動地方發展。
新竹縣北埔鄉魅力商圈發展促進會理事長莊碧芳告訴中央社記者，睡虎宴於民國111年首度舉辦，以北埔「睡虎型」地理意象為品牌核心，結合在地料理、食材及伴手禮，推廣客庄文化與觀光。
莊碧芳表示，今年宴席菜色包括東方美人茶、五福拼盤、阿婆酸菜鴨、梅干扣肉五彩包、客家鹹湯圓、蹄膀筍干及鹹豬肉等，呈現傳統客家風味。
莊碧芳指出，餐後還有柿糬甜點，並提供擂茶、芋仔餅、番薯餅及擂茶蛋捲等在地伴手禮，盼讓遊客透過宴席認識北埔特色產業與客庄文化。
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