新竹北埔睡虎宴串聯老街業者 客家美食行銷在地

苗栗縣大湖鄉不僅以草莓聞名，高接梨同樣是地方重要且具代表性的優質農產，大湖鄉推廣「大湖尊梨」品牌，今天在台3線伊果咖啡舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會，以「大湖尊梨×樟之細路」為主題，結合在地農業、客庄古道、休閒觀光及創意料理，廣邀全國民眾來品嘗大湖尊梨的清甜滋味，並走進山林感受大湖鄉豐富的人文與自然風景。

2026-08-18 14:21