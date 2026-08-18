快訊

吳子嘉爆鄭朝方家族豪華農舍大違建 縣府要查…鄭辦：沒有評論

航見科技公司涉採購大陸無人機晶片負責人被押 台中公司疑空殼

七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過？

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北氣味圖書室飄戀愛味 鄭朝方化身「書香月老」 牽紅線

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供

七夕情人節將至，新竹縣竹北市公所昨晚浪漫「牽紅線」，邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放，並首度發表融合新竹在地元素的「竹北圖書館的味道」。

活動昨晚在市立圖書館福德分館登場，現場不走傳統聯誼路線，而是以品香、閱讀及好書交換拉近彼此距離。竹北市長鄭朝方結束三民地下道通車視察後趕往現場，化身「品香導師」，帶領參加者從嗅覺與閱讀展開交流。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是一座年輕且充滿活力的城市，公所打破傳統聯誼模式，以「嗅覺工程」打造這座全球唯一的氣味圖書室，將香氛與書籍深度結合，讓香氣成為文字的延伸，閱讀成為氣味的註解。參加者先藉由嗅覺沉澱心靈，再透過書籍開啟深度對話，在無壓力的沉浸式空間裡紓壓放鬆、自我修復，並遇見志同道合的新朋友。

身為國際認證調香師的鄭朝方，現場特別進行品香沙龍，親自為大家導覽介紹館藏29種氣味作品，以及首度公開亮相的第30種氣味「圖書館的味道」，前調為新埔水梨、新豐西瓜，中調為峨眉東方美人茶，後調則是尖石檜木與竹北萊姆。最後每位參加者挑選自己心儀的香水，噴灑在象徵「廣結善緣」的擴香品上帶回家，傳遞浪漫寓意。

活動也安排「好書交換」，男女參加者事先帶來推薦書籍匿名擺放，再由其他人選書配對。首組參加者就巧合選中彼此帶來的「僧人心態」與「氣味蛋白質」，另有參加者帶來自己剛完成的12萬字著作「正常國家 I：破巢」，並與選中書籍的參加者現場交流。

竹北市公所表示，「全球唯一氣味圖書室」今天起至8月30日全面開放民眾體驗，9月1日起將視營運狀況滾動調整體驗或預約機制。適逢七夕將至，也歡迎民眾攜伴前往，在書籍與香氣交織的空間中感受浪漫氛圍。

新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 竹北 氣味

延伸閱讀

竹北聯興幼兒園全面升級 2歲幼幼專班下周開放招生

竹北實中9月迎新生 楊文科視察2校工程：文興高中明年招生

去年未婚聯誼有成果 彰化奠安媽三聖筊指示「寶斗良緣節」續辦

國圖「菲海奇航」聯展 見證台菲跨文化交流

相關新聞

防堵毒駕！桃園佛教蓮社捐百萬裝備 蘇俊賓：讓善念化為社會安全力

毒品問題日益嚴重，桃園佛教蓮社今天捐贈總價逾160萬元的毒品快篩及科技偵防設備給桃園市警察局。桃園市副市長蘇俊賓表示，相關設備可提升第一線員警查緝、救援及蒐證量能，也讓宗教團體的慈悲與善念轉化為維護社會安全的力量。

竹北氣味圖書室飄戀愛味 鄭朝方化身「書香月老」 牽紅線

七夕情人節將至，新竹縣竹北市公所昨晚浪漫「牽紅線」，邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放，並首度發表融合新竹在地元素的「竹北圖書館的味道」。

新竹寶山野溪驚變「牛奶河」 環保局採樣追汙染源

新竹縣寶山鄉雙新村近日野溪疑遭汙染成「牛奶河」，寶山鄉公所接獲通報後，立即聯繫新竹縣環保局到場稽查、採樣。據了解，溪中不明物質疑為類似油漆的有機溶劑，目前未發現有立即性毒害，由於附近並無工廠，環保局已擴大範圍追查汙染源。

影／個頭跟人臉一樣大 苗栗大湖鄉自有品牌「大湖尊梨」上市

苗栗縣大湖鄉不僅以草莓聞名，高接梨同樣是地方重要且具代表性的優質農產，大湖鄉推廣「大湖尊梨」品牌，今天在台3線伊果咖啡舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會，以「大湖尊梨×樟之細路」為主題，結合在地農業、客庄古道、休閒觀光及創意料理，廣邀全國民眾來品嘗大湖尊梨的清甜滋味，並走進山林感受大湖鄉豐富的人文與自然風景。

苗栗實驗中學案現階段尚難推動？ 縣府暫緩並加速陽明交大實驗高中案

苗栗縣長鍾東錦大力推動3年的科學園區苗栗實驗中學案，縣府今天證實國家發展委員會函文「現階段尚難推動」，鍾東錦表示國發會一貫態度不意外，目前僅能暫緩，等桃竹苗大矽谷推動方案竹南科學園區擴大園區核定後再推，並加速國立陽明交大實驗高中案。

竹縣投2126萬升級3運動場館 棒壘球、籃球到匹克球一次改善

新竹縣再獲中央挹注運動建設，竹北世興棒壘球場、竹東樹杞林籃球場及關西中正網球場3項改善計畫獲核定2126萬元，將改善安全、照明、排水及無障礙設施，並增設匹克球場，提升基層運動環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。