竹北氣味圖書室飄戀愛味 鄭朝方化身「書香月老」 牽紅線

七夕情人節將至，新竹縣竹北市公所昨晚浪漫「牽紅線」，邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放，並首度發表融合新竹在地元素的「竹北圖書館的味道」。

活動昨晚在市立圖書館福德分館登場，現場不走傳統聯誼路線，而是以品香、閱讀及好書交換拉近彼此距離。竹北市長鄭朝方結束三民地下道通車視察後趕往現場，化身「品香導師」，帶領參加者從嗅覺與閱讀展開交流。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是一座年輕且充滿活力的城市，公所打破傳統聯誼模式，以「嗅覺工程」打造這座全球唯一的氣味圖書室，將香氛與書籍深度結合，讓香氣成為文字的延伸，閱讀成為氣味的註解。參加者先藉由嗅覺沉澱心靈，再透過書籍開啟深度對話，在無壓力的沉浸式空間裡紓壓放鬆、自我修復，並遇見志同道合的新朋友。

身為國際認證調香師的鄭朝方，現場特別進行品香沙龍，親自為大家導覽介紹館藏29種氣味作品，以及首度公開亮相的第30種氣味「圖書館的味道」，前調為新埔水梨、新豐西瓜，中調為峨眉東方美人茶，後調則是尖石檜木與竹北萊姆。最後每位參加者挑選自己心儀的香水，噴灑在象徵「廣結善緣」的擴香品上帶回家，傳遞浪漫寓意。

活動也安排「好書交換」，男女參加者事先帶來推薦書籍匿名擺放，再由其他人選書配對。首組參加者就巧合選中彼此帶來的「僧人心態」與「氣味蛋白質」，另有參加者帶來自己剛完成的12萬字著作「正常國家 I：破巢」，並與選中書籍的參加者現場交流。

竹北市公所表示，「全球唯一氣味圖書室」今天起至8月30日全面開放民眾體驗，9月1日起將視營運狀況滾動調整體驗或預約機制。適逢七夕將至，也歡迎民眾攜伴前往，在書籍與香氣交織的空間中感受浪漫氛圍。

新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所昨晚邀集40名教育、醫護、公務及法律等單身職人走進圖書館，以香氣、好書尋覓緣分；「氣味圖書室」今天起也全面開放。圖／竹北市公所提供