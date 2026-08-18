新竹寶山野溪驚變「牛奶河」 環保局採樣追汙染源

新竹縣寶山鄉雙新村近日野溪疑遭汙染成「牛奶河」，寶山鄉公所接獲通報後，立即聯繫新竹縣環保局到場稽查、採樣。據了解，溪中不明物質疑為類似油漆的有機溶劑，目前未發現有立即性毒害，由於附近並無工廠，環保局已擴大範圍追查汙染源。

寶山鄉公所表示，8月16日接獲雙新村長邱俊平緊急通報，指雙林路一段461巷旁附近野溪出現異常狀況，公所隨即啟動處理機制，由清潔隊第一時間聯繫新竹縣政府環境保護局水汙染防治科，環保局隨即派員前往現場稽查及進行水質採樣。

據了解，現場溪水中出現疑似油漆或有機溶劑類的化學物質，初步研判並無立即性毒害情形，不過實際成分仍待採樣檢測確認。由於事發地點周邊並無工廠，汙染物從何而來仍待釐清。

新竹縣環保局表示，目前已針對現場水體進行採樣及相關調查，並擴大範圍追查可能的汙染源，後續將依稽查結果及採樣檢測資料循線追查，以釐清是否涉及廢水或其他汙染物違法排放情事。

寶山鄉公所指出，野溪不僅是地方重要自然環境資源，也與居民生活及生態環境息息相關，對任何可能造成環境汙染的行為均高度重視，後續將持續配合環保局調查，若查有違法汙染情事，將依法處理。

公所也呼籲，民眾若發現周邊溪流水色異常、出現異味、油汙或疑似違法排放等情形，可立即向寶山鄉公所或新竹縣環保局通報，以利相關單位第一時間掌握、即時處置，避免汙染情形擴大。