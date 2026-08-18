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竹縣敬老愛心卡10月起點數倍增 新增長照交通接送折抵

中央社／ 新竹縣18日電

竹縣府今天表示，敬老卡愛心卡每月補助點數將從10月1日起由500點提高至1000點，並新增長照交通接送車資折抵；12月1日起再擴大至診所掛號費、農會及合作藥局使用。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，敬老卡及愛心卡原有公車、國道客運、計程車、台鐵及國民運動中心等優惠維持不變，10月起新增長照交通接送服務車資折抵，無單次扣點上限，自付額及自費額均可折抵。

高齡長照處指出，12月1日起，點數使用範圍將再擴大至診所門診掛號費，每次可折抵50點；也可於農會及合作藥局使用，每月折抵上限各為200點。

高齡長照處表示，敬老卡申辦對象為設籍新竹縣的65歲以上長者，原住民則為55歲以上；首次申辦免費，若遺失或毀損補換卡須負擔新台幣100元工本費。

縣府表示，符合資格民眾可備妥相關文件至戶籍所在地鄉鎮市公所申辦，約7個工作日可完成，也可至新竹縣政府聯合服務中心辦理並現場領卡；既有卡片即使長時間未使用，只要戶籍仍在新竹縣，無須重新換卡。

愛心 長照 敬老卡

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