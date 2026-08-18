快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

影／個頭跟人臉一樣大 苗栗大湖鄉自有品牌「大湖尊梨」上市

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（左四）與地方人士共同參與大湖尊梨行銷宣傳活動。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣長鍾東錦（左四）與地方人士共同參與大湖尊梨行銷宣傳活動。圖／大湖鄉公所提供

苗栗縣大湖鄉不僅以草莓聞名，高接梨同樣是地方重要且具代表性的優質農產，大湖鄉推廣「大湖尊梨」品牌，今天在台3線伊果咖啡舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會，以「大湖尊梨×樟之細路」為主題，結合在地農業、客庄古道、休閒觀光及創意料理，廣邀全國民眾來品嘗大湖尊梨的清甜滋味，並走進山林感受大湖鄉豐富的人文與自然風景。

大湖鄉公所指出，大湖尊梨近年在縣長鍾東錦持續代言與推廣下，品牌知名度不斷提升，成功帶動市場買氣，讓大湖除草莓之外，「尊梨」也逐漸成為消費者認識大湖的重要農產品牌。今天的宣傳會邀金鐘主持人董至成擔任活動代言人，加上黃鄉長掛保證推薦在地優質尊梨，三方攜手為大湖尊梨行銷，希望再度炒熱產季買氣。

縣府農業處長陳樹義表示，全縣高接梨主要產地在卓蘭、大湖及三灣，卓蘭栽培面積約800公頃、大湖200多公頃，三灣約75公頃，其中卓蘭及大湖目前品種以新興、甘露梨為主，三灣為豐水梨。今年初嫁接梨穗期間受天候影響， 產量雖減少約兩成，但因此也有「疏果」功效，採收的高接梨個頭大、甜度高，風味佳。

黃惠琴表示，大湖氣候與自然環境適合高接梨生長，且農友長期投入栽培管理及品質把關，所生產的大湖尊梨果實飽滿、果肉細緻爽脆、汁多味甜，且水梨個頭大如人臉，無論自家品嘗或當伴手禮，都十分合適。

她指出，大湖尊梨不只是地方農產品，更凝聚農友一整年的心血。鄉公所持續以「尊梨」品牌推動產地行銷，並將農特產品與樟之細路、客庄聚落及休閒旅遊串聯，希望讓民眾來到大湖，不但能買到新鮮水果，也能走訪古道、品嘗客家美食，深入認識大湖的農村生活與文化特色。

宣傳會並邀請有「世界廚王」美譽的游國誠主廚，以大湖尊梨作為料理主角，現場設計3道兼具創意與地方特色的料理，分別為「大湖尊梨藍帶豬排」、「大湖尊梨泰式海鮮」及「大湖尊梨雞腿堡」。

客委會、縣府及大湖鄉公所9月5日將於新開國小辦「大湖尊梨×樟之細路」健行，由專業導覽人員領路樟之細路老官道，終點石門客棧。報名者將接駁至網紅餐廳「伊果咖啡」品嘗主廚開發的尊梨套餐，名額僅100份，歡迎喜愛戶外活動的朋友把握機會到訪大湖走古道、吃尊梨，樟之細路健行報名網址：https://reurl.cc/YmjWQX。

大湖鄉推廣「大湖尊梨」，今天在台3線公路伊果咖啡舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會。 記者胡蓬生／攝影
大湖鄉推廣「大湖尊梨」，今天在台3線公路伊果咖啡舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會。 記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖鄉推廣「大湖尊梨」品牌，今天舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖鄉推廣「大湖尊梨」品牌，今天舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會。 記者胡蓬生／攝影

黃惠琴表示大湖氣候與自然環境適合高接梨生長，農友長期投入栽培管理，生產的大湖尊梨果實飽滿、果肉細緻爽脆、汁多味甜，且水梨個頭大如人臉，無論自家品嘗或當伴手禮，都十分合適。 記者胡蓬生／攝影
黃惠琴表示大湖氣候與自然環境適合高接梨生長，農友長期投入栽培管理，生產的大湖尊梨果實飽滿、果肉細緻爽脆、汁多味甜，且水梨個頭大如人臉，無論自家品嘗或當伴手禮，都十分合適。 記者胡蓬生／攝影

宣傳會場邀知名主廚以大湖尊梨作為料理主角，現場設計3道兼具創意與地方特色的料理，分別為「大湖尊梨藍帶豬排」、「大湖尊梨泰式海鮮」及「大湖尊梨雞腿堡」。 記者胡蓬生／攝影
宣傳會場邀知名主廚以大湖尊梨作為料理主角，現場設計3道兼具創意與地方特色的料理，分別為「大湖尊梨藍帶豬排」、「大湖尊梨泰式海鮮」及「大湖尊梨雞腿堡」。 記者胡蓬生／攝影

苗栗 人臉 草莓

延伸閱讀

苗62線2K+100又落石 交通中斷幸未砸中人車

好梨挑選指南看這查 6大水梨品種接力登場

挺在地有機！宜蘭噶瑪蘭合作社10場免費DIY體驗 名額有限搶先報名

桃園大園農業、農會金獎多 「三瓜一麥」特色農產行情看俏

相關新聞

新竹寶山野溪驚變「牛奶河」 環保局採樣追汙染源

新竹縣寶山鄉雙新村近日野溪疑遭汙染成「牛奶河」，寶山鄉公所接獲通報後，立即聯繫新竹縣環保局到場稽查、採樣。據了解，溪中不明物質疑為類似油漆的有機溶劑，目前未發現有立即性毒害，由於附近並無工廠，環保局已擴大範圍追查汙染源。

影／個頭跟人臉一樣大 苗栗大湖鄉自有品牌「大湖尊梨」上市

苗栗縣大湖鄉不僅以草莓聞名，高接梨同樣是地方重要且具代表性的優質農產，大湖鄉推廣「大湖尊梨」品牌，今天在台3線伊果咖啡舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會，以「大湖尊梨×樟之細路」為主題，結合在地農業、客庄古道、休閒觀光及創意料理，廣邀全國民眾來品嘗大湖尊梨的清甜滋味，並走進山林感受大湖鄉豐富的人文與自然風景。

苗栗實驗中學案現階段尚難推動？ 縣府暫緩並加速陽明交大實驗高中案

苗栗縣長鍾東錦大力推動3年的科學園區苗栗實驗中學案，縣府今天證實國家發展委員會函文「現階段尚難推動」，鍾東錦表示國發會一貫態度不意外，目前僅能暫緩，等桃竹苗大矽谷推動方案竹南科學園區擴大園區核定後再推，並加速國立陽明交大實驗高中案。

竹縣投2126萬升級3運動場館 棒壘球、籃球到匹克球一次改善

新竹縣再獲中央挹注運動建設，竹北世興棒壘球場、竹東樹杞林籃球場及關西中正網球場3項改善計畫獲核定2126萬元，將改善安全、照明、排水及無障礙設施，並增設匹克球場，提升基層運動環境。

客家味澎湃上桌！新竹北埔睡虎宴10月開席 30桌今起開搶

新竹縣「北埔睡虎宴」今年邁入第五屆，集結北埔老街十多家名店，端出酸菜鴨、梅干扣肉、客家鹹湯圓等在地料理，10月17日將在慈天宮前開席，限量30桌、每桌1萬元，今天中午起開放預訂。

爭取北橫國家風景區卡關 桃市府盼中央先通過評鑑再要求其他事項

桃園市政說明會今天上午在復興區登場，風管處報告向中央爭取成立北橫國家風景區進度，表示從2022年計畫書送交通部觀光署審查，已經修正4次，市府目前還在依據會議決議修訂相關計畫，等今年底前拉拉山「暗空公園」獲得國際認證後，會併入國家風景區修正計畫書再送審拚過關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。