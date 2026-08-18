影／個頭跟人臉一樣大 苗栗大湖鄉自有品牌「大湖尊梨」上市

苗栗縣大湖鄉不僅以草莓聞名，高接梨同樣是地方重要且具代表性的優質農產，大湖鄉推廣「大湖尊梨」品牌，今天在台3線伊果咖啡舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會，以「大湖尊梨×樟之細路」為主題，結合在地農業、客庄古道、休閒觀光及創意料理，廣邀全國民眾來品嘗大湖尊梨的清甜滋味，並走進山林感受大湖鄉豐富的人文與自然風景。

大湖鄉公所指出，大湖尊梨近年在縣長鍾東錦持續代言與推廣下，品牌知名度不斷提升，成功帶動市場買氣，讓大湖除草莓之外，「尊梨」也逐漸成為消費者認識大湖的重要農產品牌。今天的宣傳會邀金鐘主持人董至成擔任活動代言人，加上黃鄉長掛保證推薦在地優質尊梨，三方攜手為大湖尊梨行銷，希望再度炒熱產季買氣。

縣府農業處長陳樹義表示，全縣高接梨主要產地在卓蘭、大湖及三灣，卓蘭栽培面積約800公頃、大湖200多公頃，三灣約75公頃，其中卓蘭及大湖目前品種以新興、甘露梨為主，三灣為豐水梨。今年初嫁接梨穗期間受天候影響， 產量雖減少約兩成，但因此也有「疏果」功效，採收的高接梨個頭大、甜度高，風味佳。

黃惠琴表示，大湖氣候與自然環境適合高接梨生長，且農友長期投入栽培管理及品質把關，所生產的大湖尊梨果實飽滿、果肉細緻爽脆、汁多味甜，且水梨個頭大如人臉，無論自家品嘗或當伴手禮，都十分合適。

她指出，大湖尊梨不只是地方農產品，更凝聚農友一整年的心血。鄉公所持續以「尊梨」品牌推動產地行銷，並將農特產品與樟之細路、客庄聚落及休閒旅遊串聯，希望讓民眾來到大湖，不但能買到新鮮水果，也能走訪古道、品嘗客家美食，深入認識大湖的農村生活與文化特色。

宣傳會並邀請有「世界廚王」美譽的游國誠主廚，以大湖尊梨作為料理主角，現場設計3道兼具創意與地方特色的料理，分別為「大湖尊梨藍帶豬排」、「大湖尊梨泰式海鮮」及「大湖尊梨雞腿堡」。

客委會、縣府及大湖鄉公所9月5日將於新開國小辦「大湖尊梨×樟之細路」健行，由專業導覽人員領路樟之細路老官道，終點石門客棧。報名者將接駁至網紅餐廳「伊果咖啡」品嘗主廚開發的尊梨套餐，名額僅100份，歡迎喜愛戶外活動的朋友把握機會到訪大湖走古道、吃尊梨，樟之細路健行報名網址：https://reurl.cc/YmjWQX。

大湖鄉推廣「大湖尊梨」，今天在台3線公路伊果咖啡舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會。 記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖鄉推廣「大湖尊梨」品牌，今天舉辦2026大湖尊梨行銷宣傳會。 記者胡蓬生／攝影

黃惠琴表示大湖氣候與自然環境適合高接梨生長，農友長期投入栽培管理，生產的大湖尊梨果實飽滿、果肉細緻爽脆、汁多味甜，且水梨個頭大如人臉，無論自家品嘗或當伴手禮，都十分合適。 記者胡蓬生／攝影