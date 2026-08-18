苗栗實驗中學案現階段尚難推動？ 縣府暫緩並加速陽明交大實驗高中案

苗栗縣長鍾東錦大力推動3年的科學園區苗栗實驗中學案，縣府今天證實國家發展委員會函文「現階段尚難推動」，鍾東錦表示國發會一貫態度不意外，目前僅能暫緩，等桃竹苗大矽谷推動方案竹南科學園區擴大園區核定後再推，並加速國立陽明交大實驗高中案。

縣務會議今天討論列管苗栗科學實驗中學案，縣府教育處副處長彭德俊報告最近收到國發會函文，現階段尚難推動，未來園區若有擴建計畫，國科會將依「科學園區新設及擴建園區作業須知」評估園區實中設校需求，大矽谷推動方案區域治理協調平台協調會議也不再列管。

鍾東錦不意外，認為是中央一貫態度，他表示，竹南、頭份人口成長快速，許多年輕人在竹南科學園區上班，如果苗栗實中設立，可以紓緩學生擁擠的現況，中央有中央的想法，目前只能暫緩推動，大矽谷是賴清德總統重要政見，等竹南科擴大園區核定，騰出來的土地，希望盡快給苗栗實中。

鍾東錦暫緩苗栗實中案，縣務會議解除列管，強調會加速陽明交大實中案，縣府指出，陽明交大實中預計117學年度招生，屆時因校舍還未興建完成，實中1年級新生將在陽交大新竹光復校區上課，縣府派專車接送，高二再回到在苗栗高鐵特定區內苗栗校區新建校舍上課。

至於苗栗實中案，鍾東錦念茲在茲，2023年11月間時任行政院長的中央研究院長陳建仁到苗栗視察時當面爭取，縣府後續盤點竹南、頭份適合的土地，並委託必要性及可行性評估，認為可以滿足科學園區員工子女教育需求，就近入學解決學子通勤負擔，及建構優質多元實驗教育環境等效益。