竹縣投2126萬升級3運動場館 棒壘球、籃球到匹克球一次改善

新竹縣再獲中央挹注運動建設，竹北世興棒壘球場、竹東樹杞林籃球場及關西中正網球場3項改善計畫獲核定2126萬元，將改善安全、照明、排水及無障礙設施，並增設匹克球場，提升基層運動環境。

新竹縣政府表示，3項計畫總經費2126萬元，包括中央補助1000萬元、縣府自籌1126萬元，將針對既有場館安全、品質、照明、排水、無障礙及運動功能整體改善。

其中，竹北市世興簡易棒壘球場投入850萬元，更新內野紅土、補植外野草皮及壘包，並增設高規格圍網，改善飛球頻繁飛出場外的安全問題；完工後賽事場次預計可由5場增加至9場。

竹東鎮樹杞林籃球場投入400萬元，將混凝土地坪改為專業壓克力運動地坪，增設固定式籃球架、安全圍網及夜間照明，並改善排水坡度，預估年度使用人次可由1000人提升至5000人。

關西鎮中正網球場則投入876萬元，改善老舊PU地坪、樹根隆起、排水不良及圍網鏽蝕等問題，重新鋪設專業PU地坪、更新圍網與網球設備，並將第4號球場改為匹克球場，同時增設無障礙坡道。

縣長楊文科表示，安全是運動場館最基本條件，便利則是讓全民願意走出家門運動的關鍵，希望不同年齡、運動習慣的縣民，都能找到適合自己的運動空間。

縣府教育局指出，近年也持續擴充運動場館，已營運的竹東全民運動館及興建中的湖口樂活運動館共投入7.75億元；2025至2026年另投入9832萬元，翻新25所中小學運動空間。未來將持續爭取中央補助，完善大型運動中心至社區運動場的運動網絡。

竹北市世興簡易棒壘球場投入850萬元，更新內野紅土、補植外野草皮及壘包，並增設高規格圍網，改善飛球頻繁飛出場外的安全問題。圖／新竹縣政府提供