客家味澎湃上桌！新竹北埔睡虎宴10月開席 30桌今起開搶

新竹縣「北埔睡虎宴」今年邁入第五屆，集結北埔老街十多家名店，端出酸菜鴨、梅干扣肉、客家鹹湯圓等在地料理，10月17日將在慈天宮前開席，限量30桌、每桌1萬元，今天中午起開放預訂。

「北埔睡虎宴」今天舉辦菜色發表記者會。新竹縣北埔鄉魅力商圈發展促進會表示，睡虎宴自2022年首度舉辦，以北埔地理形勢「睡虎型」為品牌意象，串聯老街商家、傳統客家料理及特色伴手禮，已成為北埔年度特色活動。

副縣長陳見賢表示，北埔老街約200公尺街道內密集分布7座古蹟，慈天宮也是地方重要信仰中心。縣府自2022年起補助縣內商圈，2024年起增加預算至每年600萬元，鼓勵各商圈結合地方文化、美食發展特色觀光。

今年睡虎宴集結十多家在地名店，首先以茶米二十二「東方美人茶」揭開序幕，前菜「五福拼盤」包括福美軒柳葉魚、阿滿水晶餃手工水晶餃、姜太公柿餅辣蘿蔔，以及湖南久久滷味杏鮑菇、豬腱肉。

主菜則端出北埔登富茶坊「阿婆酸菜鴨」、北埔第一棧「梅干扣肉五彩包」，另有客家鹹湯圓、翡翠芋頭燉、蹄膀筍干、洋蔥烤鹹豬肉及五行蔬菜等客家料理。

餐後甜點則有姜太公柿餅製作的創意「柿糬」，每名賓客還可獲得伴手禮，包含哈客愛養生擂茶的擂茶隨身包禮盒、隆源餅行芋仔餅與蕃薯餅，以及手作擂茶蛋捲等北埔特產。

今年睡虎宴10月17日在北埔慈天宮廟前廣場登場，限量30桌，每桌10人、費用1萬元，今天中午12時起開放預訂，額滿為止，民眾可透過「北埔睡虎宴桌席預訂Google表單」報名(https://forms.gle/JafBDmmpqikDCoPR8）。

伴手禮包含哈客愛養生擂茶的擂茶隨身包禮盒、隆源餅行芋仔餅與蕃薯餅，以及手作擂茶蛋捲等北埔特產。圖／新竹縣政府提供

新竹縣「北埔睡虎宴」今年邁入第五屆，集結北埔老街十多家名店，端出酸菜鴨、梅干扣肉、客家鹹湯圓等在地料理。圖／新竹縣政府提供