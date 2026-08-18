爭取北橫國家風景區卡關 桃市府盼中央先通過評鑑再要求其他事項

桃園市政說明會今天上午在復興區登場，風管處報告向中央爭取成立北橫國家風景區進度，表示從2022年計畫書送交通部觀光署審查，已經修正4次，市府目前還在依據會議決議修訂相關計畫，等今年底前拉拉山「暗空公園」獲得國際認證後，會併入國家風景區修正計畫書再送審拚過關。

風管處報告結束後，張善政在市政說明會上對爭取北橫國家風景區沒補充說明，不過強調北橫角板山等風景區環境都在積極改善，包括拉拉山遊客中心步道改善工程已經決標，市府要讓復興區的好山好水成為全桃園、北台灣熱門的風景區，民宿、農特產品等觀光產業都能得到大家的青睞，醫療等設施越來越健全，年輕人回來發展

風管處不諱言桃園有國際機場，中央法規把全國機場的總稅收撥一半，做為國家風景區的補助經費，金額有數十億元。風管處長廖育儀表示，北橫國家風景區計畫書2022年第一次送觀光署審議，陸續被要求修訂部分內容，總計送審4次都被退回需要修正，加上宜蘭有兩個部落提出的回饋條件市府現階段無法承諾，因此劃出計畫範圍外，同時調整計畫內容。市府目前按照今年4、8月觀光署審查和相關會議意見，正在修正評鑑計畫書，5月另函復觀光署，希望觀光署依原住民族基本法21條的規定，審議國家風景區計畫書應先進行評鑑，評鑑同意計畫後，再依原基法的規定，舉辦相關的公聽會還有後續的諮商同意等程序，諮商同意程序通過之後，國家風景區才能夠依法設立。

立法委員邱若華7月底出面協調桃市府與觀光署看法分歧的部分，風管處認為，8月10日觀光署召開相關的協商會議，應該會採納市府的建議，先進行評鑑作業。廖育儀補充說明，「暗空聖地」是國際級的認證，目前申請的範圍是在復興區後山的巴陵，還有中巴陵、上巴陵與部分國家森林遊樂區，暗空聖地的認證如果通過，對整個國家風景區的評鑑來講是有加分的作用，因為它對整個觀光的效益來講會更大。

風管處表示，北橫國家風景區劃設範圍總面積約3萬5934公頃，自大溪三層頭寮地區起做為為北橫門戶起點，橫跨新北市三峽區，範圍內共56個原住民部落，今年8月10日觀光署召開專案研商會議，宜蘭縣2部落於會中要求桃市府除已劃出的2部落範圍外，還需劃出部落「傳統領域範圍」，市府正在辦理評鑑範圍調整及評鑑說明書修正，也請觀光署依規定儘快先行辦理評鑑，以維護原民權益。

風管處說明，會聚焦在評鑑上，是因為法定程序必須先通過評鑑報告階段，也就是北橫國家風景區計畫必須先獲得光署確認定為「國家級」，後續將計畫內容、經營管理及與當地共管事項等內容才能公告閱覽、開公

聽會程序，並經原住民族諮商過半數同意後，再公告成立「北橫國家級風景特定區」。市府2019年就計畫推行北橫國家風景區至今，已配合觀光署意見修正評鑑報告書共4次，期間辦理16場各里座談會、4場地方說明會、復興區部落連署意願調查等，市府將持續全力促成北橫國家風景區成立。

桃園市政說明會今日在復興區舉辦。記者鄭國樑／攝影