快訊

美學者曝習近平犯台儀表板！11項指標亮紅燈 明年8月前動手機會升高

Joeman半夜要女友煮牛肉麵 醫揭「扣分」背後恐怖操控

「竹知了」迷因愈禁愈火 華為硬槓網民災難級公關翻車

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取北橫國家風景區卡關 桃市府盼中央先通過評鑑再要求其他事項

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政表示要讓復興區的好山好水成為台灣的熱門景點。記者鄭國樑／攝影
張善政表示要讓復興區的好山好水成為台灣的熱門景點。記者鄭國樑／攝影

桃園市政說明會今天上午在復興區登場，風管處報告向中央爭取成立北橫國家風景區進度，表示從2022年計畫書送交通部觀光署審查，已經修正4次，市府目前還在依據會議決議修訂相關計畫，等今年底前拉拉山「暗空公園」獲得國際認證後，會併入國家風景區修正計畫書再送審拚過關。

風管處報告結束後，張善政在市政說明會上對爭取北橫國家風景區沒補充說明，不過強調北橫角板山等風景區環境都在積極改善，包括拉拉山遊客中心步道改善工程已經決標，市府要讓復興區的好山好水成為全桃園、北台灣熱門的風景區，民宿、農特產品等觀光產業都能得到大家的青睞，醫療等設施越來越健全，年輕人回來發展

風管處不諱言桃園有國際機場，中央法規把全國機場的總稅收撥一半，做為國家風景區的補助經費，金額有數十億元。風管處長廖育儀表示，北橫國家風景區計畫書2022年第一次送觀光署審議，陸續被要求修訂部分內容，總計送審4次都被退回需要修正，加上宜蘭有兩個部落提出的回饋條件市府現階段無法承諾，因此劃出計畫範圍外，同時調整計畫內容。市府目前按照今年4、8月觀光署審查和相關會議意見，正在修正評鑑計畫書，5月另函復觀光署，希望觀光署依原住民族基本法21條的規定，審議國家風景區計畫書應先進行評鑑，評鑑同意計畫後，再依原基法的規定，舉辦相關的公聽會還有後續的諮商同意等程序，諮商同意程序通過之後，國家風景區才能夠依法設立。

立法委員邱若華7月底出面協調桃市府與觀光署看法分歧的部分，風管處認為，8月10日觀光署召開相關的協商會議，應該會採納市府的建議，先進行評鑑作業。廖育儀補充說明，「暗空聖地」是國際級的認證，目前申請的範圍是在復興區後山的巴陵，還有中巴陵、上巴陵與部分國家森林遊樂區，暗空聖地的認證如果通過，對整個國家風景區的評鑑來講是有加分的作用，因為它對整個觀光的效益來講會更大。

風管處表示，北橫國家風景區劃設範圍總面積約3萬5934公頃，自大溪三層頭寮地區起做為為北橫門戶起點，橫跨新北市三峽區，範圍內共56個原住民部落，今年8月10日觀光署召開專案研商會議，宜蘭縣2部落於會中要求桃市府除已劃出的2部落範圍外，還需劃出部落「傳統領域範圍」，市府正在辦理評鑑範圍調整及評鑑說明書修正，也請觀光署依規定儘快先行辦理評鑑，以維護原民權益。

風管處說明，會聚焦在評鑑上，是因為法定程序必須先通過評鑑報告階段，也就是北橫國家風景區計畫必須先獲得光署確認定為「國家級」，後續將計畫內容、經營管理及與當地共管事項等內容才能公告閱覽、開公

聽會程序，並經原住民族諮商過半數同意後，再公告成立「北橫國家級風景特定區」。市府2019年就計畫推行北橫國家風景區至今，已配合觀光署意見修正評鑑報告書共4次，期間辦理16場各里座談會、4場地方說明會、復興區部落連署意願調查等，市府將持續全力促成北橫國家風景區成立。

桃園市政說明會今日在復興區舉辦。記者鄭國樑／攝影
桃園市政說明會今日在復興區舉辦。記者鄭國樑／攝影

風管處長廖育儀在市政說明會上報告向中央北橫國家風景區進度。記者鄭國樑／攝影
風管處長廖育儀在市政說明會上報告向中央北橫國家風景區進度。記者鄭國樑／攝影

北橫 國家風景區 暗空公園

延伸閱讀

內政部專案小組討論社子島徵收案 彙整意見送北市府

清大合作高醫蓋醫院難產 張善政提議：改與市府規畫科學教育館

醫院難產 桃園改與清大合蓋科教館

北市遮陽傘今夏完工...議員質疑無後續規畫 都發局：先觀察試辦狀況

相關新聞

爭取北橫國家風景區卡關 桃市府盼中央先通過評鑑再要求其他事項

桃園市政說明會今天上午在復興區登場，風管處報告向中央爭取成立北橫國家風景區進度，表示從2022年計畫書送交通部觀光署審查，已經修正4次，市府目前還在依據會議決議修訂相關計畫，等今年底前拉拉山「暗空公園」獲得國際認證後，會併入國家風景區修正計畫書再送審拚過關。

桃園逾2成補習班近5年沒被查、未立案照樣招生 教育局允改善

桃園市截至去年共有1377家立案補習班，審計處發現，逾2成立案補習班近5年未曾接受稽查，部分未立案業者更屢次違規招生卻未有效導正，違規資訊公開方式也不利家長查詢，要求市府檢討改善。教育局表示，將優先複查久未受檢補習班、加重裁罰違規業者，並改採累計方式公開違規紀錄，提升管理效能及資訊透明度。

職訓跟不上產業需求?竹縣媒合銀髮就業不到2成 縣府改善

新竹縣近3年投入逾4794萬元辦失業者職訓，審計室發現受訓人數、就業率未達預期，銀髮人才據點就業媒合成功率更僅18.33%。縣府表示，將增開寵物美容、短影音剪輯等熱門課程，並新聘督導強化媒合。

竹北「豐采520」工人墜落亡 縣府開罰、勒令該工項停工

新竹縣竹北市「豐采520」主體結構已完工，目前持續進行外觀、機電及室內裝修等工程，不料昨天下午發生工安意外，徐姓工人施工時疑從約4公尺高處墜落，經搶救仍宣告不治。縣府表示，除依相關規定開罰外，另勒令該工項停止施工，要求限期改善。

暑期食農教育不斷電 「稻陣來苑裡」灣麗親子豐收嘉年華23日登場

苗栗縣苑裡鎮是苗栗大穀倉，除了水稻還有許多雜糧作物，鎮公所為推廣苑裡在地優質農特產品，活絡地方農業經濟，將在23日舉辦「稻陣來苑裡 灣麗親子豐收」體驗活動，歡迎大家大手牽小手，一起投入這場清涼有趣的夏季嘉年華。

明日七夕 桃園觀音農會新品微醺醇粱巧克力試吃 聯手平鎮好韻咖啡禮盒

桃園市觀音區農會明日（周三）農曆七夕情人節下午2時，在農會生鮮超市舉辦「微醺七夕好運到」免費試吃活動，現場提供研發成果「醇梁巧克力」，搭配平鎮區農會的「好韻咖啡」，感受酒香巧克力與咖啡交織的獨特滋味，與大人系的微醺浪漫氛圍，活動現場巧克力及咖啡數量贈完為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。