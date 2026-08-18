桃園逾2成補習班近5年沒被查、未立案照樣招生 教育局允改善

桃園市截至去年共有1377家立案補習班，審計處發現，逾2成立案補習班近5年未曾接受稽查，部分未立案業者更屢次違規招生卻未有效導正，違規資訊公開方式也不利家長查詢，要求市府檢討改善。教育局表示，將優先複查久未受檢補習班、加重裁罰違規業者，並改採累計方式公開違規紀錄，提升管理效能及資訊透明度。

審計處指出，依「補習及進修教育法」及相關管理準則，地方政府應定期辦理補習班檢查考核，桃園市教育局曾承諾以5年完成一輪全面檢查為目標，不過追蹤發現，截至去年8月底，2020年底前立案的1103家補習班中，近5年（2021年至2025年8月底）有259家未接受檢查，占23.48%；其中2018年底前立案的補習班，有2家至今未曾受檢。

審計處也指出，近5年教育局查獲部分業者未依法申請立案即招生，其中同一負責人累計遭裁罰2次以上者共有14人、涉及18家補習班，甚至有2家在被裁罰後仍遲未完成立案，顯示現行措施效果有限。

審計處表示，目前教育局僅每2周於桃園市短期補習班全球資訊網，以PDF檔公告近期稽查結果，民眾若想查詢特定補習班過往違規紀錄，須逐一下載各期資料，不利資訊公開與查詢。

教育局回應，專責稽查人力編制有限，2018年底前尚未受檢的2家補習班將優先安排複查，其餘近5年未受檢對象將逐年納入補習班稽查及暑期訪視輔導名單；70件未見複查紀錄案件中，有34家屬立案補習班，其中19家未完成複查，後續將優先辦理。

教育局表示，未來將持續列管追蹤未立案補習班，若複查仍違法招生將加重裁罰；另將調整補習班違規資訊公告方式，改採累計式清冊公開、提升資訊透明度，以方便家長查詢歷年違規紀錄。