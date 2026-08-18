桃園汙水下水道接管目標超前 今獲內政部頒獎肯定

內政部國土署今舉行「114年度污水下水道建設計畫考核評鑑」，桃園市水務局在污水下水道建設與再生水循環利用方面被評審肯定，分別獲得「用戶接管績效優異特別獎」、「全國優等」獎項。水務局表示，將持續推動汙水下水道接管，打造宜居永續的生活空間。

水務局表示，污水下水道建設是看不見的都市隱形工程，更是衡量城市現代化與環境品質的重要指標，但接管作業往往要面對老舊社區後巷空間狹小、違建佔用及民眾溝通等挑戰，市府團隊努力溝通，2025年目標2萬5000戶，實際完成3萬700戶，達成率122.8%，是獲得肯定的重要原因。

在汙水廠評鑑方面，桃園透過管理不僅達到減碳7119噸，太陽能再生能源及水力發電也增加216萬度與640萬度。

水務局表示，再生水多元利用管道不僅能有效減輕天然水資源供給壓力，更能進一步提升城市的抗旱韌性。感謝中央肯定，也感謝市民理解與配合，未來秉持專業與熱忱，落實循環經濟，打造韌性永續的水環境城市。