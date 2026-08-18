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職訓跟不上產業需求?竹縣媒合銀髮就業不到2成 縣府改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣近3年投入逾4794萬元辦失業者職訓，審計室發現受訓人數、就業率未達預期，銀髮人才據點就業媒合成功率更僅18.33%。圖／新竹縣政府提供
新竹縣近3年投入逾4794萬元辦失業者職訓，審計室發現受訓人數、就業率未達預期，銀髮人才據點就業媒合成功率更僅18.33%。圖／新竹縣政府提供

新竹縣近3年投入逾4794萬元辦失業職訓，審計室發現受訓人數、就業率未達預期，銀髮人才據點就業媒合成功率更僅18.33%。縣府表示，將增開寵物美容、短影音剪輯等熱門課程，並新聘督導強化媒合。

新竹縣審計室指出，縣府為協助失業者提升工作技能、促進就業，依相關規定辦理失業者職業訓練，近3年（2023至2025年）共編列4794萬餘元；另為促進中高齡者就業，2024年底成立銀髮人才服務據點，2025年度向勞動部勞動力發展署申請526萬元推動銀髮人才服務計畫。

審計室發現，失業者職訓部分開班課程與產業需求仍有落差，近3年度平均實際受訓人數占預期目標達成率僅61.39%至78.06%，未達預期的80%；受訓後平均就業率也僅64.91%至73.23%，同樣低於75%以上目標，顯示從招生到訓後就業均有改善空間。

銀髮人才服務據點成效也未如預期。縣府2025年度配置4名服務人員，依每人每月基本業務績效計算，上半年受理求職求才目標1440人次，實際1129人次，達成率78.4%；就業服務諮詢目標960人次，實際863人次，達成率89.9%。

其中落差最大的是「就業媒合成功」，上半年目標360人次，實際僅66人次，達成率18.33%，不到2成。審計室認為，中高齡及高齡者就業媒合情形仍有提升空間，應研謀改善，以活化銀髮人力資源。

審計室另指出，縣府透過廣播及網路等媒體宣導失業者職訓及銀髮人才服務據點等政策，但截至2025年10月底，相關宣導執行情形未依規定於主計處網站專區公布，函請縣府檢討改善。

新竹縣政府表示，為改善職訓招生人數不足，未來除強化餐飲、美容及資訊等較易就業職種，也將針對近年熱門的寵物美容、短影音剪輯及銀髮照護等專業課程開班，讓失業者依自身需求選擇適合課程。

針對銀髮人才服務據點媒合成效偏低，縣府表示，已新聘業務督導，將加強現場服務應對、陪同失業者求職面試及開發求才廠商等工作；相關政策宣導執行情形，未來也將依規定公布於主計處網站專區。

職訓 勞動力 失業

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