竹北「豐采520」工人墜落亡 縣府開罰、勒令該工項停工

新竹縣竹北市「豐采520」主體結構已完工，目前持續進行外觀、機電及室內裝修等工程，不料昨天下午發生工安意外，徐姓工人施工時疑從約4公尺高處墜落，經搶救仍宣告不治。縣府表示，除依相關規定開罰外，另勒令該工項停止施工，要求限期改善。

新竹縣消防局表示，昨天下午4時24分接獲竹北市豐采520工地創傷救護案件，現場為工人施工時疑似從約4公尺高處墜落，消防局派遣2車4人前往搶救，但消防人員到場時，徐男已失去生命跡象。

新竹縣政府表示，針對本起工安事件，縣府將嚴格依據違反建築法第63條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」之規定，依「新竹縣違反建築法事件統一裁罰基準」，對起造人（豐邑建設股份有限公司）及承造人（頌揚營造股份有限公司）各處1萬8000元罰鍰，並立即勒令該工項停止施工，要求限期改善。

縣府強調，已要求該工地相關負責人員即刻加強現場安全管理與防護措施，並須於收到公文後一周內函復縣府具體改善情形。同時，本案亦同步副知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，就施工管理不當及是否違反職業安全衛生相關法令部分，由該署逕依權責釐清辦理，以維護勞工作業安全。

據了解，「豐采520」正式登記案名已改為「豐采」，基地約4267坪，位於竹北市光明六路，採四面臨路完整街廓規畫，興建地下6層、地上25至32層雙塔建築，總戶數890戶，其中住宅425戶、商辦465戶，另設大型商場。