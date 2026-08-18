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暑期食農教育不斷電 「稻陣來苑裡」灣麗親子豐收嘉年華23日登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
近日苑裡鎮農會舉辦「尋浪同行」系列活動，首場活動開放即秒殺，現場大小朋友捲起褲管、踩進田裡跟著在地青農學插秧。圖／苗栗縣政府提供
近日苑裡鎮農會舉辦「尋浪同行」系列活動，首場活動開放即秒殺，現場大小朋友捲起褲管、踩進田裡跟著在地青農學插秧。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣苑裡鎮是苗栗大穀倉，除了水稻還有許多雜糧作物，鎮公所為推廣苑裡在地優質農特產品，活絡地方農業經濟，將在23日舉辦「稻陣來苑裡 灣麗親子豐收」體驗活動，歡迎大家大手牽小手，一起投入這場清涼有趣的夏季嘉年華。

把教室搬進田裡！近日苑裡鎮農會舉辦「尋浪同行」系列活動，首場活動開放即秒殺，現場大小朋友捲起褲管、踩進田裡跟著在地青農學插秧，體驗親手種下一株秧苗，認識一碗米飯背後的農作故事，讓暑期食農教育不斷電。

緊接著，由苑裡鎮公所辦理的「苑裡鎮稻陣來苑裡 灣麗親子豐收嘉年華」也即將接棒登場。公所表示，本次活動包含舞台表演、小農市集、趣味闖關、食農DIY，包含稻草棒、藺草編織、米食體驗三大食農體驗等環節，並特別打造了讓孩子們為之瘋狂的「親水戲水區」。

另外，現場也將結合節能減碳宣導，以趣味闖關方式推廣節約用電及環境永續觀念，讓民眾在歡樂參與活動的同時，也能將節能生活融入日常。

親子 食農教育 苗栗

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