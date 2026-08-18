明日七夕 桃園觀音農會新品微醺醇粱巧克力試吃 聯手平鎮好韻咖啡禮盒

桃園市觀音區農會明日（周三）農曆七夕情人節下午2時，在農會生鮮超市舉辦「微醺七夕好運到」免費試吃活動，現場提供研發成果「醇梁巧克力」，搭配平鎮區農會的「好韻咖啡」，感受酒香巧克力與咖啡交織的獨特滋味，與大人系的微醺浪漫氛圍，活動現場巧克力及咖啡數量贈完為止。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，面對極端氣候的挑戰，觀音農會4年前與金酒公司合作推動釀酒用高粱契作，讓農民除了種植水稻，還多一項轉作選擇。相較於水稻每公頃用水量高達1萬2000公噸，高粱具備極佳的耐旱特性，栽培過程每公頃最高用水量僅約1300公噸，節水超過8成，兼顧了農民收益與水資源永續。

江謝滺說，高粱契作也間接促成了「醇梁巧克力」的誕生，將高粱元素融入食品加工的「醇梁巧克力」以慢火調溫製作，呈現絲滑且層次豐富的口感；巧克力本身的甜香搭配高粱酒綿密內餡，入口先感受到可可的醇厚，隨著酒香緩緩散開，展現溫暖而優雅的大人系風味。

「微醺七夕好運到」活動強強聯手，結合平鎮區農會特色農產品「好韻咖啡」。平鎮區種植少量精品咖啡，農會精選座落於平鎮工業區、全台最大咖啡烘焙廠研發咖啡，用淺焙方式呈現堅果香甜與醇厚風味；「好韻咖啡」的「韻」字取自諧音「運」，融合平鎮古稱「安平」的意象，讓民眾品嚐在地風土的同時，也能喝出滿滿好運。

「不用等情人送，自己來吃也可以很幸福」，江謝滺笑說，七夕當天無論是牽著另一半、帶著家人，或是單身一個人前來，都非常歡迎一起感受七夕的浪漫氛圍。農會希望透過輕鬆、有趣的方式，創造讓大家認識農會特色產品的機會，邀請民眾把握七夕限定機會，來一場巧克力與咖啡的甜蜜約會。若無法到現場，「醇梁巧克力」目前已上架觀音區農會官網販售；「好韻咖啡」則可電洽平鎮好農Cafe。

觀音區農會新研發「醇梁巧克力」。圖／觀音區農會提供