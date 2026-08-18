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新竹市焚化廠完成升級整備「再戰20年」 垃圾處理量大幅提升

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府利用工程停爐期間，檢查爐床狀況並檢修爐管。圖／新竹市府提供
市府利用工程停爐期間，檢查爐床狀況並檢修爐管。圖／新竹市府提供

新竹垃圾資源回收廠（焚化廠）自2001年運轉至今已逾25年，為確保垃圾處理量能穩定及提升設備效能，市府自2023年起投入逾11億元升級整備，並爭取環境部3.24億元補助，分兩階段完成設備更新。完工後，每日垃圾處理量由約548公噸提高至760公噸以上，發電效率及汙染防制效能同步精進，迎來「老廠新春天，再戰20年」的重要里程碑。

市長高虹安說，焚化廠是新竹市重要的環保基礎設施，更是維持城市日常運作不可或缺的公共服務。市府提前盤點設備老化及處理量能需求，投入資源推動整體升級，不僅提升垃圾自主處理能力，也同步強化汙染防制、能源回收及設備運轉效能，打造更穩定、更可靠的垃圾處理系統，為「安居科技城」願景奠定堅實基礎。

高虹安說明，焚化廠升級整備工程採分階段施工，在兼顧全市垃圾正常清運的前提下完成設備更新。隨著兩期工程完工，每日垃圾處理量由整改前約548公噸提升至760公噸以上，設備穩定性、發電效率及污染防制效能皆全面提升。今年6月功能測試結果顯示，各項排放數據均符合最新法規標準，甚而優於法規要求。此次工程也導入智慧節能設備及變頻馬達，增進能源使用效率，落實循環經濟、資源永續及節能減碳目標，彰顯市府兼顧環境保護與智慧治理的施政成果。

高虹安說，此次焚化廠設備更新工程最大的挑戰，在於停爐施工期間仍須兼顧垃圾清運不中斷，加上焚化廠位於南寮沿海地區，冬季施工過程還須面臨強風、低溫等氣候因素，提高整體工程施作難度。市府透過完善的施工規畫、垃圾調度及施工管控，配合加班趕工，順利完成多項大型設備更新，於農曆春節前恢復運轉，成功因應國家清潔月垃圾清運高峰，在確保工程品質的前提下，將對市民生活的影響降至最低，充分展現市府的執行力。

新竹市長高虹安聽取施工廠商簡報，說明發電機更新效益。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安聽取施工廠商簡報，說明發電機更新效益。圖／新竹市府提供

新竹市焚化廠更新發電機，有效提升整體發電效能。圖／新竹市府提供
新竹市焚化廠更新發電機，有效提升整體發電效能。圖／新竹市府提供

新竹市環保局與監督單位共同進行材料查驗，嚴格把關工程施工品質。圖／新竹市府提供
新竹市環保局與監督單位共同進行材料查驗，嚴格把關工程施工品質。圖／新竹市府提供

高虹安 新竹 垃圾

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