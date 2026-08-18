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桃園、韓國龜尾締盟10周年特展 30件特色展品亮相 集章還能抽好禮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年滿10周年，市府即日起至9月6日在文化局舉辦「城市外交紀念特展」。圖／市府提供
桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年滿10周年，市府即日起至9月6日在文化局舉辦「城市外交紀念特展」。圖／市府提供

桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年滿10周年，市府即日起至9月6日在文化局舉辦「十年印記 桃園市×龜尾市－城市外交紀念特展」，集結超過30件龜尾市企業產品、文化及觀光物件，並透過景點地貼、套色集章等互動方式，帶領民眾認識這座韓國電子工業城市，也回顧兩市10年來從教育、音樂到飲食文化的交流軌跡。

市府秘書處表示，展覽今天起在文化局1樓大廳登場，以「十年印記」為題，呈現兩市締盟以來的重要交流紀錄。龜尾市位於韓國慶尚北道，是韓國重要電子工業城市，近年也積極發展觀光。當地依傍金烏山及洛東江，擁有新羅佛教初傳地、芝山支流生態公園等景點，2022年起更結合農心辛拉麵產地優勢舉辦龜尾拉麵節，將地方產業與飲食觀光結合。

秘書處表示，此次特展將龜尾市特色景點及節慶轉化為插圖風格地貼，並設計6款套色印章，民眾可在展場逐一踩點、集章，最後疊印成完整圖案。現場展出龜尾市指標企業產品、觀光物產及特色服飾等超過30件展品，讓民眾從不同角度認識當地特色。

展覽也回顧桃園與龜尾10年來的交流歷程，其中一件「金製太環耳飾」，是2016年兩市簽訂友好城市協議時，由時任龜尾市長南洧鎮致贈的簽約禮，如今再度於特展中亮相，成為兩市締盟的重要見證。

秘書處表示，桃園與龜尾自2016年締盟後持續往來，交流領域涵蓋教育及音樂等面向。2023年起，桃園連續3年受邀參加韓國龜尾拉麵慶典，推廣桃園在地麵食；龜尾市今年首度組團參加桃園龍岡米干節，讓雙城交流進一步延伸至飲食文化。

配合特展登場，秘書處也推出限時集章活動，8月18日至21日期間，民眾只要在現場完成集章圖案，拍照上傳至「桃園事」粉絲專頁指定貼文並完成活動步驟，經工作人員確認後，即有機會獲得限量龜尾市特色小禮，數量送完為止。

桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年滿10周年，市府即日起至9月6日在文化局舉辦「城市外交紀念特展」。圖／市府提供
桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年滿10周年，市府即日起至9月6日在文化局舉辦「城市外交紀念特展」。圖／市府提供

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