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桃園、石垣聯手建立「星空夥伴」關係 拉拉山星樂園獲日方肯定

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市觀光發展基金會受石垣市觀光交流協會邀請，於8月15、16日參與「南島星空祭 2026」及相關交流活動。圖／桃園市觀光發展基金會提供
桃園市觀光發展基金會受石垣市觀光交流協會邀請，於8月15、16日參與「南島星空祭 2026」及相關交流活動。圖／桃園市觀光發展基金會提供

桃園市觀光發展基金會受石垣市觀光交流協會邀請，於8月15、16日參與「南島星空祭 2026」及相關交流活動，並於活動論壇中分享桃園拉拉山夜間觀光、星空導覽之成果及經驗，更與石垣島及日本美星町等長期投入星空觀光的地區交流，從活動推動、產業參與、人才培育到夜間環境維護等面向交換實務經驗。

延續桃園與石垣市觀光策略夥伴合作基礎，基金會拜訪石垣市長中山義隆，雙方就未來觀光交流與星空觀光發展交換意見，未來雙方將深化觀光策略夥伴關係，更透過基金會協助，建立星空導覽、觀光導覽大使等人才培訓及交流機制，未來雙方將每年進行星空活動相互宣傳及旅遊資訊串聯，建立「星空夥伴」關係，共同拓展星空觀光品牌。

在石垣市觀光交流協會協助下，基金會前往御神崎燈塔進行觀星體驗、參訪星之海天文館，更走訪Chura cucule Guest House旅館，實際了解石垣島如何將星空資源轉化為完整的觀光體驗與產業發展模式。而石垣市對桃園觀光導覽大使培訓及桃園環保旅宿的成果亦十分認同，因此基金會將協助雙方業者建立定期交流機制，針對星空遊程、住宿體驗及旅遊服務進行經驗分享與合作，共同發展星空旅遊產品。

南島星空祭首日，基金會設置桃園特色攤位，向當地民眾推廣桃園觀光，基金會此次設計的6款星空明信片也於活動中首度亮相，獲日本民眾喜愛並迅速索取一空，活動尾聲時全場熄燈，一同欣賞無光害的南島星空，滿天星斗畫面尤其動人。

第二日星空主題研討會中，基金會擔任講者分享桃園拉拉山夜間觀光成果，而石垣島及日本美星町也分享星空活動、旅遊品牌及在地產業串聯等寶貴經驗，更建議拉拉山未來可從在地共識及產業參與著手，讓在地業者成為推動星空觀光的重要夥伴。

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守表示，此次交流正回應拉拉山在地業者對產業發展的需求，而拉拉山原本就擁有原民文化、千年巨木與豐富的山林資源，未來更將加入星空體驗，讓遊客「白天享受森林浴，夜晚擁抱星空浴」，把旅遊體驗從白天延伸到夜晚。

桃園市觀旅局長陳靜芳表示，自從與石垣市觀光交流協簽署MOU成為觀光策略夥伴後，雙方便有許多實質的友好交流，去年基金會便受邀參加石垣島祭，今年更因為在拉拉山的夜間觀光成果而受邀參加南島星空祭，明年基金會將舉辦觀光主題國際論壇，基金會將以東道主身分邀請石垣市前來桃園分享與交流，成為共同發展星空觀光的行銷夥伴。

桃園市觀光發展基金會受石垣市觀光交流協會邀請，於8月15、16日參與「南島星空祭 2026」及相關交流活動。圖／桃園市觀光發展基金會提供
桃園市觀光發展基金會受石垣市觀光交流協會邀請，於8月15、16日參與「南島星空祭 2026」及相關交流活動。圖／桃園市觀光發展基金會提供

拉拉山 桃園 石垣島

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