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最美地標華麗轉身 竹市豎琴橋吊索、螺栓汰換及塗裝工程陸續開工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市十七公里海岸線重要地標豎琴橋啟動「吊索更換工程」及「螺栓更換暨橋梁塗裝工程」。圖／新竹市府提供
新竹市十七公里海岸線重要地標豎琴橋啟動「吊索更換工程」及「螺栓更換暨橋梁塗裝工程」。圖／新竹市府提供

新竹市十七公里海岸線重要地標「豎琴橋」啟動安全與美學升級，新竹市府考量豎琴橋長期受到海風、鹽分侵蝕，規畫強化橋梁維護，推動「吊索更換工程」及「螺栓更換暨橋梁塗裝工程」，總經費約5277萬元，兩項工程已於日前開工，將汰換橋梁關鍵構件，並同步辦理鋼構除鏽及重新塗裝，提升橋梁整體安全性、耐久性與景觀品質，讓豎琴橋安全再升級、地標風貌再亮眼。

市長高虹安表示，豎琴橋不僅是鹽水里居民日常通行、散步及運動的重要人行設施，也是新竹市十七公里海岸線具代表性的城市地標。市府透過定期巡查及專業檢測，持續掌握橋梁設施狀況，針對吊索、螺栓等重要構件提前辦理汰換，並同步進行鋼構除鏽及塗裝，從安全、耐久到景觀全面提升，讓市民及遊客能安心親近海岸、欣賞新竹海景，也延續豎琴橋獨具特色的城市意象。

高虹安說，這次工程分為兩大項目，首先是「吊索更換工程」，經費約2631萬元，已於7月15日開工，預計於明年2月10日完工，將針對橋梁吊索進行更新，以提升關鍵結構構件的安全及耐久性；另一項「螺栓更換暨橋梁塗裝工程」，經費約2646萬元，已於8月3日開工，除汰換橋梁相關螺栓，也將進行鋼構除鏽及重新塗裝，降低長期受海風、鹽分侵蝕造成的鏽蝕影響。兩項工程將依施工順序分階段推動，採用符合規範的材料及施工工法，全面提升橋梁維護品質。

高虹安指出，豎琴橋跨越交通繁忙的台61線西濱公路，施工期間除須確保橋梁本身施工安全，也要兼顧台61線車流通行，因此市府已依相關規定擬定交通維持措施，配合施工工序採分階段、離峰時段施工。施工期間部分人行及自行車步道將視工程需求進行管制，請市民及自行車騎士依現場指引通行，並留意施工區域及相關安全措施。

高虹安強調，豎琴橋是新竹市十七公里海岸線的重要景觀地標，市府將持續以「安全、耐久、美觀」為橋梁維護核心，透過定期檢測、預防性維護及關鍵構件汰換，延長橋梁使用壽命。待工程完成後，將以更加安全、耐久且亮麗的全新風貌迎接市民與遊客，持續成為十七公里海岸線最具特色的城市景觀。

新竹市十七公里海岸線重要地標豎琴橋啟動「吊索更換工程」及「螺栓更換暨橋梁塗裝工程」。圖／新竹市府提供
新竹市十七公里海岸線重要地標豎琴橋啟動「吊索更換工程」及「螺栓更換暨橋梁塗裝工程」。圖／新竹市府提供

工程 開工 橋梁

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