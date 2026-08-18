苗栗露營場合法化推進 縣府適度簡化申請程序核發18張建照

苗栗縣好山好水，設置露營場條件得天獨厚，縣府團隊府跨局處輔導及審查機制，檢討適度簡化申請程序，破除合法化案件卡在建築執照或無障礙設施的疑慮，已有18件取得建照，協助業者加速完成合法申設。

縣府整合文化觀光局、工商發展處及相關單位，協助露營場業者釐清土地容許使用、建照，及無障礙設施設置等問題，文觀局核准露營場容許使用者共23件，其中有建照申請需求的案件，已有18件取得建築執照。

縣府表示，露營場申設涉及土地使用、建築管理、水土保持、消防及環境保護等不同法規，文化觀光局完成露營場容許使用審查後，如場內設施涉及建築行為，仍須依法向工商發展處申請建照，工商發展處除依建築法規審查外，也持續檢討並適度簡化申請程序。

工商發展處針對部分露營場基地位於山區或偏遠地區，未臨接省道、縣道、鄉道或現有巷道的情形，已依個案條件簡化相關文件，得免檢附建築線指示圖，並免辦基地排水檢討，由起造人就通行及排水事項切結自行負責，兼顧法令規範與實際需求，降低業者申請負擔。

此外，外界疑慮露營場合法化案件，卡在建執照或無障礙設施，工商發展處長詹彩蘋說，無障礙設施設置是為保障高齡者、身心障礙者及行動不便者的使用權益，也是營造全齡友善休憩環境的重要一環，縣府將依各露營場的建築用途、規模、基地條件及相關法令進行個案認定，並由專業人員提供具體改善建議，協助業者以符合現場條件的方式完成設置，而非一概採取相同標準。

詹彩蘋強調只要業者依規定備妥資料，縣府都會積極協助審查，歡迎業者在申請前或補正過程中，先與文化觀光局及工商發展處共同討論，釐清容許使用內容、建築物用途及應備文件，減少案件往返補正，加速完成合法化程序。