桃捷綠線延伸中壢經費暴增 捷工局：爭取補助

桃園捷運綠線延伸中壢機電標歷經九次流標後，本月以二五六億元決標，是原經費二點六倍。多名議員擔憂後續恐排擠土建預算，且延伸線得標團隊與綠線主線不同，是否影響系統銜接？捷工局回應，必要時將修正計畫，與中央共同分擔經費，系統相容性則已納入招標規範。

綠線延伸中壢計畫總經費三六一億元，目標二○三二年十二月通車。目前機電標及駐車廠ＧＥＣ０４標均已決標，其中機電標最初預算約九十七億元，近年受到疫情、戰爭及國際原物料上漲等因素影響，歷經九次流標後，最終決標金額約二五六億元。

議員謝美英表示，中壢地方樂見捷運延伸線推進，但工程經費大幅增加，地方最終要負擔多少應說清楚，避免排擠其他重大市政建設。她也擔心，延伸線與主線機電系統若由不同團隊施作，未來是否可能出現系統無法銜接，甚至乘客必須下車換乘的情況。

議員李宗豪說，機電標經費大幅增加後，勢必壓縮剩餘土建標經費，市府應說明財務缺口如何補足以及增加經費中央是否願意共同負擔。他也要求市府在契約及後續履約管理上，確保設備停產、替代品及系統相容等問題不影響未來營運。

捷工局回應，將先盤整剩餘土建經費，並優先招標施工介面整合較複雜的Ｇ２５中壢車站；其餘車站及路段若經費仍不足，必要時將啟動計畫修正，爭取由中央與地方共同分擔增加經費。

至於延伸線機電標由新加坡商新加坡科技電子有限公司、韓商現代樂鐵股份有限公司共同投標得標，與主線「西門子、中華工程、現代樂鐵聯合承攬」並非同一團隊。捷工局說明，延伸線就是主線延伸，號誌及相關機電系統相容是營運必要條件，招標規範已明定相關要求。