聽新聞
0:00 / 0:00

桃捷綠線延伸中壢經費暴增 捷工局：爭取補助

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園捷運綠線北段七站目標年底通車，市府日前「開箱」位於蘆竹的南竹中正北車站。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線北段七站目標年底通車，市府日前「開箱」位於蘆竹的南竹中正北車站。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運綠線延伸中壢機電標歷經九次流標後，本月以二五六億元決標，是原經費二點六倍。多名議員擔憂後續恐排擠土建預算，且延伸線得標團隊與綠線主線不同，是否影響系統銜接？捷工局回應，必要時將修正計畫，與中央共同分擔經費，系統相容性則已納入招標規範。

綠線延伸中壢計畫總經費三六一億元，目標二○三二年十二月通車。目前機電標及駐車廠ＧＥＣ０４標均已決標，其中機電標最初預算約九十七億元，近年受到疫情、戰爭及國際原物料上漲等因素影響，歷經九次流標後，最終決標金額約二五六億元。

議員謝美英表示，中壢地方樂見捷運延伸線推進，但工程經費大幅增加，地方最終要負擔多少應說清楚，避免排擠其他重大市政建設。她也擔心，延伸線與主線機電系統若由不同團隊施作，未來是否可能出現系統無法銜接，甚至乘客必須下車換乘的情況。

議員李宗豪說，機電標經費大幅增加後，勢必壓縮剩餘土建標經費，市府應說明財務缺口如何補足以及增加經費中央是否願意共同負擔。他也要求市府在契約及後續履約管理上，確保設備停產、替代品及系統相容等問題不影響未來營運。

捷工局回應，將先盤整剩餘土建經費，並優先招標施工介面整合較複雜的Ｇ２５中壢車站；其餘車站及路段若經費仍不足，必要時將啟動計畫修正，爭取由中央與地方共同分擔增加經費。

至於延伸線機電標由新加坡商新加坡科技電子有限公司、韓商現代樂鐵股份有限公司共同投標得標，與主線「西門子、中華工程、現代樂鐵聯合承攬」並非同一團隊。捷工局說明，延伸線就是主線延伸，號誌及相關機電系統相容是營運必要條件，招標規範已明定相關要求。

中壢 補助 議員 綠線

延伸閱讀

租補分攤未定案 多縣市未編明年度預算

屏東YouBike擴站少 縣府：盤點經費持續評估

桃捷停權廠商資料曾過關 監院認定疏失列管追蹤 捷工局稱「零損害」

社宅政策又轉彎？租補戶數 擬砍近半

相關新聞

醫院難產 桃園改與清大合蓋科教館

桃園市政府無償供地給國立清華大學興建醫院，多年來無具體進度，引發地方關切。市長張善政昨到大園區市政說明會，首度表示清大醫院案走不下去，市府希望和清大合作興建科學教育館；清大回應證實此方向，期許未來與市府合力打造具地方特色及教育功能的科教場域。

桃捷綠線延伸中壢經費暴增 捷工局：爭取補助

桃園捷運綠線延伸中壢機電標歷經九次流標後，本月以二五六億元決標，是原經費二點六倍。多名議員擔憂後續恐排擠土建預算，且延伸線得標團隊與綠線主線不同，是否影響系統銜接？捷工局回應，必要時將修正計畫，與中央共同分擔經費，系統相容性則已納入招標規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。