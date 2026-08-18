醫院難產 桃園改與清大合蓋科教館

桃園市政府無償供地給國立清華大學興建醫院，多年來無具體進度，引發地方關切。市長張善政昨到大園區市政說明會，首度表示清大醫院案走不下去，市府希望和清大合作興建科學教育館；清大回應證實此方向，期許未來與市府合力打造具地方特色及教育功能的科教場域。

針對清大醫院案難產改推科教館，民進黨桃園市長參選人黃世杰昨表示，市府應先向市民說清楚，這三年來究竟為了促成醫院設立做了哪些努力，不能如同旁觀者，只把原因歸咎於高醫評估不具效益。黃並指科教館規畫細節不明，是否又要再等三年？這種空頭支票，相當不負責任。

張善政在大園區市政說明會說明地方重大建設利多，包含鄰近大園菓林地區的航空城優先產專區最大面積十九公頃的Ｉ基地，標售由長榮集團、中國信託得標，計畫興建倉儲、巨蛋、觀光旅館等，將帶動上萬個就業機會，並規畫在機場捷運Ａ１６橫山站周邊推動社會住宅及科學教育館。

張善政表示，機捷Ａ１６站周邊一處七點二公頃土地無償撥用清大蓋醫院，清大原本找高雄醫學大學合作，但高醫大評估會賠錢就不做，因蓋醫院的路「走不下去」，市府向清大提議合作蓋科教館，預估經費四十五億元。另機捷Ａ１９站旁，陽交大蓋醫院計畫已經送衛生局，後續將送衛福部審查。

教育局指出，市府已委請台大孫維新教授團隊初步規畫桃園科教館，孫教授將依自身經驗及參考國內外著名的場館、桃園的在地特色等作整體規畫，具體內容預計明年上半年出爐。

至於清大興建醫院ＢＯＴ案兩次流標，校方八月七日將桃園分部的規畫構想書函送桃市府，目標推動「清華科技園桃園基地」，將函請清大八月底前補充開發期程、資源投入方式及推動具體內容。

清大回應，清華科技園桃園基地將以深科技研發、產學合作、創新育成為發展主軸，並採取分期方式推動。其中，部分土地將朝與桃市府合作推動科學教育館方向規畫，期待能結合學校在科學教育、研究及人才培育等方面的專業與資源，與市府共同打造具地方特色及教育功能的科學教育場域。