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擂茶口味蛋黃酥進入市場 希望「客家味」走進更多人生活

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
范頭家客家餐廳負責人范文馨說，范頭家深耕客家料理14年，他心裡一直希望「客家味」不只停留在餐廳的一桌菜上，而是希望能走進更多人的生活。圖／范文馨提供
范頭家客家餐廳負責人范文馨說，范頭家深耕客家料理14年，他心裡一直希望「客家味」不只停留在餐廳的一桌菜上，而是希望能走進更多人的生活。圖／范文馨提供

中秋節腳步逼近，最近有客家餐廳以擂茶加入蛋黃酥，讓蛋黃酥增添了客家元素，也讓市場出現新的選擇。負責製作的范頭家客家餐廳行政主廚徐永勝說，製作時最大的挑戰其實不是把擂茶如何「加進去」，而是如何能讓消費者一吃就能感受到擂茶特色，又不會過苦、過甜。雖限量推出600盒，預購量已突破8成。

徐永勝說，為了保留擂茶原有的茶韻與穀物香，研發團隊反覆調整數月，他們先在菠蘿皮與酥皮間各加入擂茶與抹茶以增添茶香與翠綠色澤，接著才再把擂茶融入綿密的白豆沙內餡。入口時可以先嘗到外皮的酥脆，接著擂茶白豆沙的茶香與穀香才接續慢慢散開，最後以鹹蛋黃的鹹香平衡甜味，呈現酥、香、鹹、甜的多層次口感。

他說，原料上他們選用澳洲無水奶油與紅土鹹蛋黃，更花數月調整擂茶比例，每顆堅持手工製作、獨立封口包裝，並依顧客取貨日期安排製作與烘烤。希望消費者拿到時能嘗到新鮮酥香的口感。

餐廳負責人范文馨說，范頭家深耕客家料理14年，他心裡一直希望「客家味」不只停留在餐廳的一桌菜上，而是希望能走進更多人的生活。擂茶比例一再調整是希望做出真正具有客家特色的蛋黃酥。如果能因為這一口，讓更多人開始認識擂茶與客家飲食文化，那麼這份中秋禮盒就不只是一盒糕點，也多了一份傳遞客家文化的意義。

范頭家客家餐廳負責人范文馨說，范頭家深耕客家料理14年，他心裡一直希望「客家味」不只停留在餐廳的一桌菜上，而是希望能走進更多人的生活。圖／范文馨提供
范頭家客家餐廳負責人范文馨說，范頭家深耕客家料理14年，他心裡一直希望「客家味」不只停留在餐廳的一桌菜上，而是希望能走進更多人的生活。圖／范文馨提供

范頭家客家餐廳負責人范文馨說，范頭家深耕客家料理14年，他心裡一直希望「客家味」不只停留在餐廳的一桌菜上，而是希望能走進更多人的生活。圖／范文馨提供
范頭家客家餐廳負責人范文馨說，范頭家深耕客家料理14年，他心裡一直希望「客家味」不只停留在餐廳的一桌菜上，而是希望能走進更多人的生活。圖／范文馨提供

蛋黃酥 客家 市場

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