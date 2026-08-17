大善人蘇慶福11年扶弱濟貧10多億元 鍾東錦頒發榮譽縣民

財團法人慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福11年來扶弱濟貧，捐助逾13億元現金與物資，苗栗縣長鍾東錦今天頒發任內第一張榮譽縣民證，讚譽為企業回饋社會最佳典範，蘇慶福表示，縣府相關局處如有需求，基金會將盡力滿足。

今天頒證儀式，蘇慶福由基金會執行長吳坤德、力誠實業副總陳延聖、經理彭淑美、福祿壽生命藝術園區董事長林睿紳、聯岳企業董事長彭錦淼，及苗栗縣總工會理事長麥志宏等人陪同出席，鍾東錦代表頒發榮譽縣民證，縣社會處長張國棟、環保局長沈鳳臺頒感謝狀。

鍾東錦指出，他於6年前縣議會議長任內，與蘇慶福建立公益事業合作夥伴關係，此後蘇每年捐贈捐贈上萬件發熱衣、涼爽衣、袖套、電熱氈，和上萬斤白米等物資，關心警察、環保工作人員及中低收入戶、邊緣戶等弱勢族群，為社會福利盡心盡力，尤其照顧許多經濟弱勢貢獻良多，他在縣長任內所頒贈的第一張榮譽縣民證，事前經局處審慎討論，並在縣務會議中通過，認為蘇慶福有資格獲得殊榮。

蘇慶福創辦的力誠實業，曾獲國家磐石獎，也是全國好人好事代表「八德獎」得主，現任全國好人好事運動理事長，他回憶6年前員工到南庄渡假旅遊時，與時任議長的鍾東錦一見如故，因緣際會下得知苗栗需求一些物資，基金會透過各單位統計，平均每年冬天捐贈1萬件發熱衣和電氈，夏天則捐贈上萬件涼爽衣與袖套，年中另捐上萬斤白米，多年來未曾間斷，累計捐贈逾3億元現金和超過10億元市值的各項物資。

蘇慶福表示，基金會無法照顧所有弱勢而達到「立地成佛」的境界，公司明年即將屆滿50周年，他許下宏願希望在公司無債務負擔之後，將大幅加碼挹注預算到公益事業，未來對於鰥寡孤獨及需要照顧的弱勢，相關局處若有需求都可以盡量開口，基金會將傾力滿足。

基金會執行長吳坤德透露，表示蘇慶福並非很有錢才開始做公益，事實上在落魄的時候便開始行善，甚至在1年要支付400萬元利息，也不改行善決心，至今2、30年沒間斷，行善後也正面的迴向，事業發展一年比一年好。