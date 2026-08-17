竹市消防導入智慧生理監測 守護人員火場安全

新竹市消防局表示，為強化消防人員職安與健康，將智慧生理監測設備帶進火災現場，讓消防人員進行生理狀況評估，作為安全管制及人員輪替的參考，完善安全防護機制。

新竹市消防局表示，鳳凰志工副隊長陳美枝支援火警後勤時，發現傳統紙本紀錄生命徵象效率低且追蹤不易，經參考醫療機構智慧設備，確認可提升效率後，獲中山義消分隊長吳進芳慷慨捐贈設備，共同守護第一線消防人員安全。

消防局指出，目前已於各大隊、分隊及24小時待命單位配置生理監測設備，消防同仁每日上班執勤時，即可量測血壓、血氧及體溫等重要生理徵象，建立日常健康管理紀錄，人員也可透過手機APP掌握自身生理數據及變化趨勢。

這套設備也運用在火場救災現場，消防局指出，消防員進入火場前須先量測血壓、血氧及體溫，若數值異常將立即暫緩進場，並前往休息區降溫、補水或接受醫療照護，待生理狀況恢復經評估後始得執行任務，避免人員超負荷執勤，也作為現場指揮與安管人員調度及人員輪替參考。