快訊

同樣受惠AI和半導體…台灣經濟成長發威「連13季超越南韓」！2關鍵曝光

載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

中職／富邦悍將Thank You日籍投手阿部雄大 返日延續球季

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園大園農業、農會金獎多 「三瓜一麥」特色農產行情看俏

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大園區農特產品不只米獲得日本國際金賞，「三瓜一麥」行情也被看好。圖／農業局提供
大園區農特產品不只米獲得日本國際金賞，「三瓜一麥」行情也被看好。圖／農業局提供

桃園市長張善政今日前往大園區，與農會及產銷班交流，了解第一線農業需求；張善政表示上任至今，市府已投入逾1億7000萬元支持大園區農業發展，協助農友降低生產成本、提升農業效益。

張善政表示，大園區擁有西瓜、香瓜、地瓜及蕎麥「三瓜一麥」特色農產，並結合溪海休閒農業區發展農遊及食農教育，稻米品質及加工實力也受肯定，農友陳士賢去年榮獲日本「米・食味分析鑑定國際大賽」金賞獎，在地品牌「豐滄米香」也入選農業部十大嚴選穀得（GOOD）產品，展現大園稻米從生產到加工的成果。此外，大園區農會近年也在農業人才培育及金融經營方面獲獎，今年更榮獲全國「農金獎」營運卓越獎甲組特優。

大園區農會總幹事呂理標介紹在地特色農產，包括參加日本稻米競賽的「大賀米」、大園「三瓜一麥」特色之一的蕎麥麵，與採用自產桃園3號芋香米膨發製成的「豐滄米香」，近乎野生栽培一年以上並採用英國古法乾燥製成的迷迭香料鹽、67號莊園結合自然、手作、土地與生活為核心產出的天然蜂蜜，以及家政班四健會細膩的手作編織等。

農業局長陳冠義說明，市府除支持農業生產，也持續推動大園休閒農業，投入彩色海芋季及溪海休閒農業區相關景觀平台、步道及廁所等設施，並結合彩繪稻田、農村體驗及特色農遊，串聯農業與觀光，拓展地方農產行銷。

大園區農會理事長謝岳龍表示，大園好米獲日本金賞獎，對在地產銷班及農友都是很大的鼓勵，也期待持續透過市府及農會合作，提升大園農業的市場競爭力。

大園區農會也榮獲全國卓越營運金獎。圖／農業局提供
大園區農會也榮獲全國卓越營運金獎。圖／農業局提供

農業 農會 桃園

延伸閱讀

桃園好農中元優惠開跑 農業局：以行動支持在地好物

大陸偷渡客藏身桃園公園 張善政：屬國安事務、中央海巡主政

親子館活動出現五星旗惹議 桃市府：不妥、但政治獵巫大可不必

挺在地有機！宜蘭噶瑪蘭合作社10場免費DIY體驗 名額有限搶先報名

相關新聞

清大合作高醫蓋醫院難產 張善政提議：改與市府規畫科學教育館

桃園市長張善政今天上午到大園區參加市政說明會，透露今年跨年晚會首次選定在機捷橫山站（A16）周邊舉辦，張善政並說明地方重大利多發展，首次對外說明，清華大學和高醫合作蓋醫院的路走不下去，市府希望能和清大合作，在原址規畫造價至少45億元的科學教育館。

桃園大園農業、農會金獎多 「三瓜一麥」特色農產行情看俏

桃園市長張善政今日前往大園區，與農會及產銷班交流，了解第一線農業需求；張善政表示上任至今，市府已投入逾1億7000萬元支持大園區農業發展，協助農友降低生產成本、提升農業效益。

頭份市得勝教會馨生保護服務據點揭牌 法務部長肯定不僅是信仰場所

苗栗縣頭份市得勝教會馨生保護服務據點今天揭牌，法務部長鄭銘謙肯定得勝教會不僅是信仰場所，更是讓弱勢與受創兒少被接納、被培力，並重燃希望的溫暖港灣，讓司法的溫度與社會正義在社區日常生活中持續發光。

圓頭綠燈可以左轉 苗縣府加掛標誌提醒用路人

苗栗市英才路南向左轉建中地下道，今年8月4日取消左轉專用時相，但部分用路人仍習慣性停等左轉燈號，以致綠燈卡住車流，縣府最近加設「綠燈亮起把握機會左轉」告示牌，提醒用路人圓頭綠燈可以左轉。

苗栗縣款570萬蓋寵物陽光公園 提升收容犬快樂指數

苗栗縣款570萬元在銅鑼鄉動物保護教育園區旁，興建寵物陽光樂園，打造新空間，讓收容犬隻可以在陽光下，衝一衝、跑一跑，提升快樂指數，更容易被看見與被認養，走向新生活。

桃捷綠線延伸中壢經費暴增264億 捷工局：會向中央爭取補助

桃園捷運綠線延伸中壢工程經費從10年前估算的97億元，增至綜合規畫核定的361.59億元，增加約264億元、漲幅逾2.5倍。多位議員今質詢時憂心龐大財務缺口恐排擠其他市政建設，捷工局回應，修正計畫將送中央爭取補助，不會全由桃園負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。