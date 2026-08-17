桃園大園農業、農會金獎多 「三瓜一麥」特色農產行情看俏

桃園市長張善政今日前往大園區，與農會及產銷班交流，了解第一線農業需求；張善政表示上任至今，市府已投入逾1億7000萬元支持大園區農業發展，協助農友降低生產成本、提升農業效益。

張善政表示，大園區擁有西瓜、香瓜、地瓜及蕎麥「三瓜一麥」特色農產，並結合溪海休閒農業區發展農遊及食農教育，稻米品質及加工實力也受肯定，農友陳士賢去年榮獲日本「米・食味分析鑑定國際大賽」金賞獎，在地品牌「豐滄米香」也入選農業部十大嚴選穀得（GOOD）產品，展現大園稻米從生產到加工的成果。此外，大園區農會近年也在農業人才培育及金融經營方面獲獎，今年更榮獲全國「農金獎」營運卓越獎甲組特優。

大園區農會總幹事呂理標介紹在地特色農產，包括參加日本稻米競賽的「大賀米」、大園「三瓜一麥」特色之一的蕎麥麵，與採用自產桃園3號芋香米膨發製成的「豐滄米香」，近乎野生栽培一年以上並採用英國古法乾燥製成的迷迭香料鹽、67號莊園結合自然、手作、土地與生活為核心產出的天然蜂蜜，以及家政班四健會細膩的手作編織等。

農業局長陳冠義說明，市府除支持農業生產，也持續推動大園休閒農業，投入彩色海芋季及溪海休閒農業區相關景觀平台、步道及廁所等設施，並結合彩繪稻田、農村體驗及特色農遊，串聯農業與觀光，拓展地方農產行銷。

大園區農會理事長謝岳龍表示，大園好米獲日本金賞獎，對在地產銷班及農友都是很大的鼓勵，也期待持續透過市府及農會合作，提升大園農業的市場競爭力。