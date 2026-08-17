頭份市得勝教會馨生保護服務據點揭牌 法務部長肯定不僅是信仰場所

苗栗縣頭份市得勝教會馨生保護服務據點今天揭牌，法務部長鄭銘謙肯定得勝教會不僅是信仰場所，更是讓弱勢與受創兒少被接納、被培力，並重燃希望的溫暖港灣，讓司法的溫度與社會正義在社區日常生活中持續發光。

苗栗地檢署、犯罪被害人保護協會苗栗分會深化犯罪被害人保護工作，今天舉行頭份市得勝教會馨生保護服務據點揭牌活動，鄭銘謙主持，法務部保護司長洪信旭、犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村，及苗栗地檢署檢察長林映姿、犯保苗栗分會主委陳有昆等人到場見證。

「得勝教會不僅是信仰場所」！鄭銘謙說，是苗栗地區成立的第3個保護據點，也是全國第69個保護據點，同時更是全國首座設置在教會的保護據點，可見馨生據點成立形式的多元性，值得一提是得勝教會成為保護據點之前，承接並陪伴由犯保苗栗分會轉介的馨生人家庭長達10年，以愛心課輔、音樂學習，與生活關懷持續扶持馨生子女，引導他們一步步走出哀傷、重拾自信。

張斗輝表示，得勝教會多年來透過課業輔導、品格教育及生活關懷，陪伴許多孩子成長，更有馨生學童在得勝教會關懷下，順利考取國立大學，也支持許多重傷馨生家庭走過最艱辛的日子，這份持續不間斷的長期陪伴，正是犯保一直秉持的「一路相伴」服務理念。

得勝教會牧師徐雅姝分享，她始終相信陪伴能改變生命，因此即使資源有限，仍持續投入社區服務，積極連結政府及民間資源，希望讓更多弱勢家庭獲得支持，其中不乏馨生家庭的孩子，看見他們從低谷中逐漸找回笑容與自信，更堅定了教會持續陪伴的信念。

活動中，馨生朋友透過樂器之演奏，呈現樂觀、自信之生活態度，並遞交對鄭部長感謝卡，感謝犯保苗栗分會從他年僅8歲時起長期提供關懷陪伴，今年已順利考取國立大學，期許未來也能夠貢獻一己之力，鼓勵、協助馨生家庭，感受到社會的溫暖。

另一名馨生朋友則分享遭受重大交通事故後，透過犯保苗栗分會提供之居家復能、重傷生活照顧津貼及協助銷售農特產品等服務，逐漸復原，並發揮助人之力量，以輪椅長途跋涉，陪伴更多馨生家庭走過復原歷程。

林映姿表示，將持續深化鄭部長「溫暖有感的柔性司法保護」政策，與犯保苗栗分會共同合作，串聯政府、司法及民間資源，讓司法保護真正走入社區、走進家庭，打造更完善的犯罪被害人保護網絡。