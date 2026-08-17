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頭份市得勝教會馨生保護服務據點揭牌 法務部長肯定不僅是信仰場所

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
法務部長鄭銘謙今天主持苗栗縣頭份市得勝教會馨生保護服務據點揭牌，他肯定得勝教會不僅是信仰場所，更是重燃希望的溫暖港灣。圖／苗栗地檢署提供
法務部長鄭銘謙今天主持苗栗縣頭份市得勝教會馨生保護服務據點揭牌，他肯定得勝教會不僅是信仰場所，更是重燃希望的溫暖港灣。圖／苗栗地檢署提供

苗栗縣頭份市得勝教會馨生保護服務據點今天揭牌，法務部長鄭銘謙肯定得勝教會不僅是信仰場所，更是讓弱勢與受創兒少被接納、被培力，並重燃希望的溫暖港灣，讓司法的溫度與社會正義在社區日常生活中持續發光。

苗栗地檢署、犯罪被害人保護協會苗栗分會深化犯罪被害人保護工作，今天舉行頭份市得勝教會馨生保護服務據點揭牌活動，鄭銘謙主持，法務部保護司長洪信旭、犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村，及苗栗地檢署檢察長林映姿、犯保苗栗分會主委陳有昆等人到場見證。

「得勝教會不僅是信仰場所」！鄭銘謙說，是苗栗地區成立的第3個保護據點，也是全國第69個保護據點，同時更是全國首座設置在教會的保護據點，可見馨生據點成立形式的多元性，值得一提是得勝教會成為保護據點之前，承接並陪伴由犯保苗栗分會轉介的馨生人家庭長達10年，以愛心課輔、音樂學習，與生活關懷持續扶持馨生子女，引導他們一步步走出哀傷、重拾自信。

張斗輝表示，得勝教會多年來透過課業輔導、品格教育及生活關懷，陪伴許多孩子成長，更有馨生學童在得勝教會關懷下，順利考取國立大學，也支持許多重傷馨生家庭走過最艱辛的日子，這份持續不間斷的長期陪伴，正是犯保一直秉持的「一路相伴」服務理念。

得勝教會牧師徐雅姝分享，她始終相信陪伴能改變生命，因此即使資源有限，仍持續投入社區服務，積極連結政府及民間資源，希望讓更多弱勢家庭獲得支持，其中不乏馨生家庭的孩子，看見他們從低谷中逐漸找回笑容與自信，更堅定了教會持續陪伴的信念。

活動中，馨生朋友透過樂器之演奏，呈現樂觀、自信之生活態度，並遞交對鄭部長感謝卡，感謝犯保苗栗分會從他年僅8歲時起長期提供關懷陪伴，今年已順利考取國立大學，期許未來也能夠貢獻一己之力，鼓勵、協助馨生家庭，感受到社會的溫暖。

另一名馨生朋友則分享遭受重大交通事故後，透過犯保苗栗分會提供之居家復能、重傷生活照顧津貼及協助銷售農特產品等服務，逐漸復原，並發揮助人之力量，以輪椅長途跋涉，陪伴更多馨生家庭走過復原歷程。

林映姿表示，將持續深化鄭部長「溫暖有感的柔性司法保護」政策，與犯保苗栗分會共同合作，串聯政府、司法及民間資源，讓司法保護真正走入社區、走進家庭，打造更完善的犯罪被害人保護網絡。

頭份 信仰 法務部

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