圓頭綠燈可以左轉 苗縣府加掛標誌提醒用路人

苗栗市英才路南向左轉建中地下道，今年8月4日取消左轉專用時相，但部分用路人仍習慣性停等左轉燈號，以致綠燈卡住車流，縣府最近加設「綠燈亮起把握機會左轉」告示牌，提醒用路人圓頭綠燈可以左轉。

苗栗火車站西站建中街、英才路、正發路「N」字路口，因英才路左轉建中地下道儲車空間不足，又有夜市及科技執法，人、車動線都卡卡，8月4日調整號誌時相，路口清晨4點到夜11點，行人號誌全紅、全綠，避免人、車動線衝突。

此外，英才路南向左轉建中地下道，往苗栗火車站方向專用時相取消，配合正發路綠燈右轉車流，連鎖直行或左轉都是綠燈，路口英才路北向期間則為紅燈，縣府觀察發現，實施2星期，有些汽、機車，還是習慣性停等左轉建中街時相，但從建中地下道右轉英才路，再左轉正發路，同樣是三個燈號誌，就不會發生類似問題。

縣府交通工務處指出，圓頭綠燈本來就可以左轉，不需要停等，只要安全狀況，就可以左轉，但可能用路人不習慣，因此特別加設「「綠燈亮起 把握機會左轉」告示牌提醒用路人，並持續滾動式檢討優化號誌。

苗栗火車站西站建中街、英才路、正發路「N」字路口，8月4日人行號誌改全紅或全綠。記者范榮達／攝影