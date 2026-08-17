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苗栗縣款570萬蓋寵物陽光公園 提升收容犬快樂指數
苗栗縣款570萬元在銅鑼鄉動物保護教育園區旁，興建寵物陽光樂園，打造新空間，讓收容犬隻可以在陽光下，衝一衝、跑一跑，提升快樂指數，更容易被看見與被認養，走向新生活。
動物保護防疫工作繁重，近來苗栗縣動保事件爭議迭傳，動物保護防疫所擴編昨天成立，原保護收容課，動保救援課及收容福利課，4課增為5課，組織編制人力從45人，增加到54人；今天寵物陽光樂園動土，預定今年11月27日完工。
縣府農業處指出，寵物陽光樂園875平方公尺，運用縣款570萬元興建，施設小犬區波浪平台、挑戰坡道、跨欄；大犬區「T」行棧道、斜坡平台等。此外，戶外犬區運動收容空間改善351平方公尺，增設12間收容空間等。
陽光樂園未來完工後，將結合犬隻日常照護、運動、行為觀察，及志工互動等，提升收容犬隻生活品質，也希望藉由更好的活動，及社會化環境，協助犬隻維持穩定行為，增加未來認養媒合的機會。
縣長鍾東錦舉例，表示動物與人一樣，太久沒有曬太陽，很不舒服容易生病，陽光樂園希望提供牠們在陽光下衝一衝、跑一跑，提升快樂指數 ，盡快被認養，他認為目前遊蕩犬、貓數量持續增加，中央應制定嚴格法條強制植入寵物晶片，或是提供獎勵，治本從根源解決。
動防所長吳炯毅指出，寵物陽光樂園除了增加收容空間外，最重要的目的是讓無家可歸的遊蕩犬能得到更好的環境進行社會化，收容所只是牠們的中途站，希望提升被看見、被認養的機會，最終都能回到愛牠們的家庭中。
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