清大合作高醫蓋醫院難產 張善政提議：改與市府規畫科學教育館

桃園市長張善政今天上午到大園區參加市政說明會，透露今年跨年晚會首次選定在機捷橫山站（A16）周邊舉辦，張善政並說明地方重大利多發展，首次對外說明，清華大學和高醫合作蓋醫院的路走不下去，市府希望能和清大合作，在原址規畫造價至少45億元的科學教育館。

另外，陽明交大在機捷A19站（棒球場）要蓋醫院，計畫書已經送到衛生局，接著要送衛福部審查，希望都能順利過關。

張善政也提到大園區優先產專區最大面積19公頃的I基地，先前標售，由長榮集團、中國信託得標，各持有約一半的土地。長榮要規劃倉儲，中國信託計畫興建巨蛋、觀光旅館、休閒活動場館，整個基地預計可以創造1萬2000個就業機會，地點雖然在蘆竹區機捷坑口站附近，不過隔壁就是大園區菓林，對大園區一樣是利多。

關於清大與高醫的醫院合作案，張善政表示，機捷大園橫山站周邊原本有7.2公頃的地要給清華大學蓋醫院，清華找到高雄醫學大學合作，後來高醫大評估會賠錢就不做，清華和高醫大的合約就 Cancel（取消）。雙方合作蓋醫院的路走不下去，市府於是向清華提議，一起合作蓋科學教育館。

目前青埔那邊已經有桃園美術館，總預算37億元，規畫科學教育館估計要45億元才能發包，張善政說，科學教育館的規畫案預算已經啟動，預計明年規畫案會做出來，到時候跟大家報告未來的科學教育館長什麼樣子。

張善政說，前市長鄭文燦任內分別提供3處土地給中央大學、清華大學及陽明交大規畫蓋醫院，中央大學那邊目前進度不明確；清華大學和高醫大合作的路走不下去，市府有意找清華合作蓋科學教育館；陽明交大在機捷A19站蓋醫院的計畫書已經送交衛生局，市府會支持，接著要送衛福部審查，大家一起集氣，希望這陽明交大在A19體育場旁邊那塊地能順利蓋醫院，雖然地點不在大園，可是離大園很近，大園本身已經有敏盛大園分院，將來如果有一個新醫院，大園的鄉親可以享有更多的醫療資源。

市政說明會在大園區老人會館舉行，張善政多項利多施政獲得滿場民眾掌聲，說明敬老愛心卡時，張善政表示雖然敬老卡800點目前沒有增加點數的計畫，但是桃園市有三節和重陽敬老金，合計一萬元六都最高，如果把這一萬元當成點數計算，連同原本的800點，桃園會是六都點數最高的直轄市，現在長者有這一萬元敬老金完全不受點數限制，要去便利商店或做其他消費都可以自行運用，很方便。

張善政說明年敬老愛心卡的八百點可以有200點用在農會購物，長者如果每個月農會200點都用完，以50萬人估算，會有12億元用在購買農特產品，等於回饋照顧農民。