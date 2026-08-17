桃捷綠線延伸中壢經費暴增264億 捷工局：會向中央爭取補助

桃園捷運綠線延伸中壢工程經費從10年前估算的97億元，增至綜合規畫核定的361.59億元，增加約264億元、漲幅逾2.5倍。多位議員今質詢時憂心龐大財務缺口恐排擠其他市政建設，捷工局回應，修正計畫將送中央爭取補助，不會全由桃園負擔。

綠線延伸中壢8月5日完成G01機電標決標，G04土建標預計本月底開工，全案綜合規畫核定經費361.59億元，目標2032年12月通車。但審計報告日前指出，綠線本線目前已因物價上漲等因素面臨經費增加，仍須提出修正計畫爭取中央補助，中壢延伸線後續同樣面臨財源籌措壓力；此外，延伸線機電系統先期規畫原建議沿用綠線本線系統，後來改採公開招標，若由不同廠商得標，可能衍生系統整合及相容問題。

議員謝美英表示，中壢人樂見延伸線即將動工，但工程經費從97億元增至近362億元，增加約264億元，究竟地方需負擔多少？是否排擠其他重大市政建設？她也擔心機電系統若與綠線本線不相容，可能造成乘客在交界站下車換乘，十分不便。

議員李宗豪說，綠線本線土建標每公里約26億元，中壢延伸線每公里僅約14億元，機電標又增加40餘億元，恐進一步壓縮土建經費；若增加的經費並非不可抗力因素，中央是否願意補助？市府在8月19日簽約前，應與廠商協商納入設備停產須書面通知、提供最後採購機會及相容替代品等機制。

捷工局長劉慶豐表示，97億元是10年前的價格，近年受到國際情勢、俄烏戰爭、缺工缺料及營建成本上漲影響，工程經費增加難以避免。市府正盤整經費，修正計畫一定會送中央爭取補助，並考慮優先處理施工最複雜的中壢車站，其餘各站詳細估算後再向中央爭取經費，目標仍是2032年12月通車。

劉慶豐強調，六都捷運工程都面臨經費上漲，只要中央補助制度沒有改變，增加的經費不會全部由桃園承擔，TOD開發也可挹注財源。至於系統相容疑慮，目前得標廠商仍為西門子，與綠線本線相同，可百分之百無縫接軌，不會發生乘客下車換乘問題；議員建議的設備停產通知等條款，也會再與包商協商。