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竹縣「星際引力場」千人朝聖 下半年「星際導師」接力紮根校園

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣副縣長陳見賢特別到場鼓勵學子們不只要會讀書，更要懂得玩社團，期待與大家相約明年再見。圖／新竹縣政府提供
新竹縣副縣長陳見賢特別到場鼓勵學子們不只要會讀書，更要懂得玩社團，期待與大家相約明年再見。圖／新竹縣政府提供

新竹縣「H-26星際引力場」校園社團大型聯合展演昨於竹北遠東百貨圓滿落幕，集結40組頂尖社團、超過500名高中職與大專院校學生參與，新竹縣副縣長陳見賢特別到場支持學生們，並頒發舞台人氣和市集人氣獎，鼓勵學子們不只要會讀書，更要懂得玩社團，期待與大家相約明年再見。

竹縣府教育局表示，今年的展演陣容盛況空前，特別以「星際任務」為主題，集結了40組頂尖校園社團展現豐沛創意。在「星際舞台」區，熱音、熱舞、吉他、漫研及儀隊等25組動態社團輪番上陣，以極具張力的演出征服台下觀眾；而「星際市集」則匯聚客家工藝、廚藝研究、幼兒藝術、調酒與魔術等15組特色社團，徹底顛覆大眾對傳統校園成果展的想像。

活動的最高潮，由深受年輕族群喜愛的知名饒舌歌手兼音樂製作人HowZ帥氣登台。他在接連帶來多首極具感染力的饒舌曲目之餘，也特別在台上與主持人感性對談，分享自己一路走來的演藝心路歷程，藉由自身故事勉勵在場學子勇敢追夢。

陳見賢表示，縣府一直致力於成為學生發展興趣的「最強外掛」，自民國111年推動校園社團培力展能及創新推廣計畫以來，已陪伴縣內逾400個社團成長，補助超過百場活動，挹注總金額高達兩百萬元；他強調，現代的學子不只要會讀書，更要懂得玩社團，縣府期盼給予年輕人勇氣，鼓勵他們發展興趣不設限。

教育局長蔡淑貞也指出，為了實質鼓勵學生的優異表現，現場不僅祭出總額逾4萬元的人氣票選獎金，更加碼抽出多項夢幻好禮，讓現場氣氛嗨到最高點。

另外，教育局也預告下半年將啟動下一波「星際導師」計畫，由學生親自票選出6位具影響力的名人導師或領域達人，並邀請他們實際走入學校社團擔任一日老師，帶來最具啟發性的實戰社課。

「H-26星際引力場」校園社團大型聯合展演昨於竹北遠東百貨圓滿落幕，集結40組頂尖社團、超過500名高中職與大專院校學生，展現豐沛創意與活力。圖／新竹縣政府提供
「H-26星際引力場」校園社團大型聯合展演昨於竹北遠東百貨圓滿落幕，集結40組頂尖社團、超過500名高中職與大專院校學生，展現豐沛創意與活力。圖／新竹縣政府提供

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