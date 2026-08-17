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桃園消費爭議破萬件！房屋類冠六都 市府擬招60名律師支援

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園消費爭議案件持續攀升，法務局今坦言消保官增員不易，將與桃園律師公會合作招募40至60名「消保律師」，分擔諮詢及訴訟案量。資料照。圖／桃園市法務局提供
桃園消費爭議案件持續攀升，法務局今坦言消保官增員不易，將與桃園律師公會合作招募40至60名「消保律師」，分擔諮詢及訴訟案量。資料照。圖／桃園市法務局提供

桃園消費爭議案件持續攀升，去年突破1萬件，較2022年增加18.57%，房屋類糾紛今年3至6月更達668件、居六都之首。多名議員今質詢擔憂市府消保人力不足，法務局坦言消保官增員不易，將與桃園律師公會合作招募40至60名「消保律師」，分擔諮詢及訴訟案量。

桃園升格後人口持續成長，消費爭議案件逐年攀升。目前市府消保官編制僅6人，今年1至7月平均每月受理逾700件，每名消保官每天約須處理40件業務。近期廣川建設違規使用農地衍生大量購屋解約案件，也讓消保量能問題再受關注。

議員于北辰、李柏坊表示，桃園去年消費爭議案件已超過1萬件，現有消保官人力是否足以負荷值得檢討；若正式員額短期內難以增加，可透過非編制方式引進律師等專業力量，或推動智能化流程，減輕第一線工作負擔。

議員徐其萬、陳美梅指出，今年3至6月桃園房屋類消費爭議達668件，不少年輕購屋族直到交屋、驗屋才發現房屋瑕疵，且單一建案可能一次衍生數十件申訴，市府應增加專業人力及協助機制，避免消保官不堪負荷。

議員黃婉如則詢問廣川建設案解約進度，並指出消保中心目前僅兩間小型協商會議室，面對大量申訴，現有空間明顯不足，應擴充協商量能。

法務局長賴彌鼎表示，桃園人口、建案及汽車銷售持續成長，加上民眾消費權益意識提高，使爭議案件同步增加。受組織員額限制，明年增加消保官員額可能性不高，因此將透過外部專業人力補足。

法務局已與桃園律師公會協商3次，規畫招募40至60名律師組成「消保律師」團隊，接受8小時消保程序及爭議處理訓練後，投入消費及法律諮詢，未來若有團體訴訟需求，可由律師協助，並搭配約聘雇人力減輕消保官負擔；消保中心空間也將擴充，市府原綠能辦公室將交由消保中心使用，目前已發包規畫，預計今年底完成。

至於廣川建設案，賴彌鼎表示，市府7月28日、31日兩度聯合稽查，8月3日召開消費者權益保障會議，建商回報目前有40戶要求解約，其中22戶已完成解約。針對全市房屋爭議，市府會針對交屋點交建立相關規範，若單一建案出現大量申訴，將由專責消保官擔任窗口。

六都 房屋 桃園

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