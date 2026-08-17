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新竹漁港生活節熱力延燒 22、23日最終場移師海山漁港

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市長高虹安表示，「2026新竹漁港生活節」以「雙港聯動」為規畫主軸，串聯新竹漁港與海山漁港，依據不同場域特色規畫主題活動，結合音樂、文化、市集及創意體驗，豐富海線旅遊內容。圖／新竹市府提供
市長高虹安表示，「2026新竹漁港生活節」以「雙港聯動」為規畫主軸，串聯新竹漁港與海山漁港，依據不同場域特色規畫主題活動，結合音樂、文化、市集及創意體驗，豐富海線旅遊內容。圖／新竹市府提供

「2026新竹，港港好」系列活動「2026新竹漁港生活節」8月15日至16日於新竹漁港（貝殼公園）登場，「浪潮搖滾Party」集結搖滾、雷鬼、饒舌及流行音樂輪番開唱，搭配特色市集、創意體驗及多項互動活動，吸引民眾走訪港區。

市長高虹安說，新竹漁港生活節22日至23日將移師海山漁港，由充滿原住民族文化特色的「山海原音祭」接棒，結合音樂、文化展演、特色市集及創意體驗，呈現海山漁港獨具特色的山海風情。

市府表示，新竹擁有豐富的海線觀光資源，「2026新竹漁港生活節」以「雙港聯動」為規畫主軸，串聯新竹漁港與海山漁港，依據不同場域特色規畫主題活動，結合音樂、文化、市集及創意體驗，豐富海線旅遊內容。

同時透過活動串聯波光市集、竹風漁市及漁港周邊商家，鼓勵民眾從參與活動延伸至逛市集、品美食、遊漁港，將活動人潮導入周邊場域，帶動在地消費及觀光人潮，進一步提升新竹海線觀光吸引力。

8月15日至16日「浪潮搖滾Party」展現新竹漁港充滿活力的夏日風貌。15日由金曲歌手王宏恩帶來精彩演出，並有在地嘻哈饒舌歌手五木、徐晧程等卡司接力登台，晚間由台灣雷鬼搖滾唱作人Matzka壓軸，以充滿爆發力的演出點燃港邊夜晚；16日則由栗子、盧學叡、曾昱嘉輪番開唱，晚間由人氣都會流行樂團icyball冰球樂團壓軸登場，多元音樂風格接力演出，為新竹漁港帶來熱鬧的週末音樂氛圍。

活動期間除了精彩舞台演出，也有特色市集、風帆體驗、限定漁船遊港，以及集卡、闖關、集章、氣球小丑快閃與「雙港限定幸運扭蛋」等多元內容，讓民眾在欣賞演出的同時，也能走訪漁港、探索在地特色，活動亦獲金車公司熱情響應，提供「奧利多」及「健酪」等飲品，為夏日港邊活動增添更多驚喜。

高虹安表示，新竹漁港生活節接下來將移師海山漁港，邀請全國民眾把握暑假時光，揪朋友、帶家人走訪新竹，透過不同場域與主題內容，讓民眾從新竹漁港一路探索至海山漁港，感受雙港各具特色的旅遊體驗，也進一步認識新竹海線豐富多元的觀光資源。

「2026新竹，港港好」系列活動「2026新竹漁港生活節」8月15日至16日於新竹漁港（貝殼公園）登場，「浪潮搖滾Party」集結搖滾、雷鬼、饒舌及流行音樂輪番開唱。圖／新竹市府提供
「2026新竹，港港好」系列活動「2026新竹漁港生活節」8月15日至16日於新竹漁港（貝殼公園）登場，「浪潮搖滾Party」集結搖滾、雷鬼、饒舌及流行音樂輪番開唱。圖／新竹市府提供

民眾划著獨木舟悠遊港區水域，以不同視角感受新竹漁港風光。圖／新竹市府提供
民眾划著獨木舟悠遊港區水域，以不同視角感受新竹漁港風光。圖／新竹市府提供

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