竹市減碳不彰 加速電動公車過半

為邁向二○五○淨零排放目標，新竹市政府近年推動運輸低碳轉型，但審計室查核，公共運輸使用率仍不及全國平均的一半，且公務車電動化比率偏低，影響減碳成效。市府回應，已加碼汰換電動公車補助待交通部核定，公務車汰換以油電混合車為主，逐步推進。

新竹市審計室指出，市區公車運量雖已從二○二一年的三二二萬餘人次，逐年回升至二○二五年四五一萬餘人次，但仍未達預定的五二○萬人次目標。另據統計，新竹市二○二四年公共運輸使用率僅百分之六點八，遠低於全國平均百分之十五點二，市民對汽機車等私人運具依賴程度偏高。

審計室也點出，運具電動化推動進度不如預期，截至去年底，竹市七十七輛市區公車，電動公車僅十輛，遠低於原訂百分之卅目標。市府公務車電動化卅九輛，僅占全部公務車二三七輛百分之十六，環保局的電動化車輛僅十一輛，占該局公務車總量百分之四點一，普及率明顯偏低。

竹市府交通處回應，為響應中央「二○三○年市區公車全面電動化」，市府今年二月發布「新竹市電動公車及充電設施補助要點」，市府加碼連同中央補助，每輛電動公車最高補助百分之九十九，電動公車比率將超過五成。但受中央總預算審查影響，電動公車補助案仍待交通部公路局核定。

針對公務車電動化，竹市府行政處也說明，公務車汰換有使用年限、行駛里程數及車況上的規定與限制，且共同供應契約尚無純電小客車品項可供採購，市府汰換車輛以油電混合車為主，將逐步達成公務車全面電動化目標。