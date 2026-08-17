聽新聞
0:00 / 0:00

竹市減碳不彰 加速電動公車過半

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

為邁向二○五○淨零排放目標，新竹市政府近年推動運輸低碳轉型，但審計室查核，公共運輸使用率仍不及全國平均的一半，且公務車電動化比率偏低，影響減碳成效。市府回應，已加碼汰換電動公車補助待交通部核定，公務車汰換以油電混合車為主，逐步推進。

新竹市審計室指出，市區公車運量雖已從二○二一年的三二二萬餘人次，逐年回升至二○二五年四五一萬餘人次，但仍未達預定的五二○萬人次目標。另據統計，新竹市二○二四年公共運輸使用率僅百分之六點八，遠低於全國平均百分之十五點二，市民對汽機車等私人運具依賴程度偏高。

審計室也點出，運具電動化推動進度不如預期，截至去年底，竹市七十七輛市區公車，電動公車僅十輛，遠低於原訂百分之卅目標。市府公務車電動化卅九輛，僅占全部公務車二三七輛百分之十六，環保局的電動化車輛僅十一輛，占該局公務車總量百分之四點一，普及率明顯偏低。

竹市府交通處回應，為響應中央「二○三○年市區公車全面電動化」，市府今年二月發布「新竹市電動公車及充電設施補助要點」，市府加碼連同中央補助，每輛電動公車最高補助百分之九十九，電動公車比率將超過五成。但受中央總預算審查影響，電動公車補助案仍待交通部公路局核定。

針對公務車電動化，竹市府行政處也說明，公務車汰換有使用年限、行駛里程數及車況上的規定與限制，且共同供應契約尚無純電小客車品項可供採購，市府汰換車輛以油電混合車為主，將逐步達成公務車全面電動化目標。

公車 減碳 電動 新竹 交通部

延伸閱讀

離今年目標49%還有落差…台南公車電動化編9億元 汰換率24%

再添39輛…台南公車市區4路線、溪北藍支線 將全換電動

業者心聲 盼中央跨部會主導自駕車

大戶最高刷卡繳稅金額逾26億 1%大戶包辦過半稅額反映國內所得K型化

相關新聞

竹市減碳不彰 加速電動公車過半

為邁向二○五○淨零排放目標，新竹市政府近年推動運輸低碳轉型，但審計室查核，公共運輸使用率仍不及全國平均的一半，且公務車電動化比率偏低，影響減碳成效。市府回應，已加碼汰換電動公車補助待交通部核定，公務車汰換以油電混合車為主，逐步推進。

星期評論／自曝其短！喊凍蒜失中立 農水署豈一樁

農田水利署桃園管理處因近日活動幫民進黨桃園市長參選人黃世杰拉抬聲勢，飽受行政不中立質疑，雖多次發聲明澄清，但說法無助洗脫嫌疑，反而自證不只一次不中立，主管機關農水署與農業部至今毫無動作，也令人嘖嘖稱奇。

都市降溫！桃園推立體綠建築 拚明年上路

因應都市熱島及極端氣候，桃園市政府正研擬綠化共生建築法源，透過容積獎勵推動建築綠化平台、複層式平台及植生牆三大措施，要讓綠意從地面一路延伸到建築立面及空中平台，拚明年上路。不動產公會肯定綠化政策有多重效益，但防水維護是後續推展關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。