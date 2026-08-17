星期評論／自曝其短！喊凍蒜失中立 農水署豈一樁

農田水利署桃園管理處因近日活動幫民進黨桃園市長參選人黃世杰拉抬聲勢，飽受行政不中立質疑，雖多次發聲明澄清，但說法無助洗脫嫌疑，反而自證不只一次不中立，主管機關農水署與農業部至今毫無動作，也令人嘖嘖稱奇。

農水署桃管處遭爆官員在「一一五年度地方農耕供水交流活動」大肆批評國民黨桃園市長張善政不是，然後順勢介紹綠營黃世杰，還同台幫忙拉票大喊「凍蒜」；面對質疑，桃管處稱當天有多位民意代表與貴賓出席，對每一位到場的擬參選人及貴賓皆表達祝福，並無針對特定人士，但這個說法就是不只一次不中立的鐵證。

農水署二○二○年十月一日成立，全國十七處農田水利會改制農田水利管理處，管理人從會員選舉產生的會長改為官派處長。此變革曾被外界質疑政黨綁樁，農水署長蔡昇甫上任第一天就強調管理處長是事務官性質，適用行政中立法。

蔡昇甫當時還說，不只處長，農水署每位同仁都適用行政中立法，保證不會參與政治活動，「只要行政中立法規範不能做就不能做」。農田水利會改制公務機關，保持行政中立是最基本的，員工一定會遵守規範；事實上，即便是前身農田水利會，地方自治團體同樣要遵守行政中立。

然而，桃管處官員不僅參與政治活動，甚至在自己主辦的活動帶頭喊「凍蒜」，回應質疑還強調此舉是適逢選舉年的祝福，「每一位到場的擬參選人都有祝福」。若所言屬實，從黃世杰陣營提供的現場照片觀察，除了黃世杰，綠營現任議員陳睿生、鄭淑方和無黨籍議員李家興也有參加活動，新人黃盈淇與邱文威也與黃同台，桃管處的「祝福」至少涉及六次行政不中立。

農水署長不知是否記得自己上任時說過的話；若記得，為何迄今不見身為上級機關農水署主動說明，或祭出相對應的懲處？若忘記，真的要設法想起上任時的初衷。