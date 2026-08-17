聽新聞
0:00 / 0:00

都市降溫！桃園推立體綠建築 拚明年上路

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

因應都市熱島及極端氣候，桃園市政府正研擬綠化共生建築法源，透過容積獎勵推動建築綠化平台、複層式平台及植生牆三大措施，要讓綠意從地面一路延伸到建築立面及空中平台，拚明年上路。不動產公會肯定綠化政策有多重效益，但防水維護是後續推展關鍵。

桃園市都發局指出，建築基地因受限開發條件，平面綠化空間有限，市府因此著手修正「都市計畫法桃園市施行細則」，同時研擬「桃園市綠化共生建築設施設置辦法」。市府今年三月赴內政部國土管理署研商法規，已獲原則同意，相關法規預計本月報請國土署核定，完善後續法制作業。

都發局推動「綠化共生建築」新制，規畫三大綠化措施，「綠化平台」將植栽與景觀設計融入建築、「複層式平台」可作為社區集會、交流及休憩場所、「植生牆」則是將綠化延伸至建築立面，並結合外遮陽設計，降低建築外殼受熱，進一步減少室內空調能源使用。

都發局指出，若有建築設計導入綠化平台或複層平台，將可免計容積獎勵上限百分之十；有做植生牆則可免計建築面積獎勵無上限。

桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世說，立體綠化是相當好的政策方向，業界也期待桃園能發展具城市特色的建築。過去綠化多集中在平面或屋頂，若能進一步延伸至建築立面，讓植栽真正融入居住環境，除可增加綠意，也有機會降低室內溫度，對建築、城市景觀都有正面效益。

周鑫世說，現行法規已有屋頂綠化及綠建築相關規定與獎勵，但針對立體綠化，仍缺乏較明確的鼓勵機制，若市府透過獎勵方式推動，相信能提高建商投入意願。不過，立體綠化有一定技術門檻，其中防水尤其重要，建商和市府後續都要多加注意，讓政策獎勵與工程品質能兼顧。

都發局指出，為避免建築植物日後缺乏管理，市府已將維護機制納入制度，新制將要求起造人在規畫階段提出維護計畫，並搭配回饋金及保證金制度，確保建築完工後，相關植栽及綠化設施仍能持續維護，避免立體綠化淪為一次性設計。

綠建築 都市計畫 國土署 桃園

延伸閱讀

只租不售…新北想蓋勞工宅 中央有疑慮

可負擔宅卡關 桃市府將拜會中央

AI轉型 桃中小企業盼降補助門檻

政院擬拍板屋頂光電新制排除住宅類 環團籲如期上路「能源轉型不能倒退」

相關新聞

竹市減碳不彰 加速電動公車過半

為邁向二○五○淨零排放目標，新竹市政府近年推動運輸低碳轉型，但審計室查核，公共運輸使用率仍不及全國平均的一半，且公務車電動化比率偏低，影響減碳成效。市府回應，已加碼汰換電動公車補助待交通部核定，公務車汰換以油電混合車為主，逐步推進。

星期評論／自曝其短！喊凍蒜失中立 農水署豈一樁

農田水利署桃園管理處因近日活動幫民進黨桃園市長參選人黃世杰拉抬聲勢，飽受行政不中立質疑，雖多次發聲明澄清，但說法無助洗脫嫌疑，反而自證不只一次不中立，主管機關農水署與農業部至今毫無動作，也令人嘖嘖稱奇。

都市降溫！桃園推立體綠建築 拚明年上路

因應都市熱島及極端氣候，桃園市政府正研擬綠化共生建築法源，透過容積獎勵推動建築綠化平台、複層式平台及植生牆三大措施，要讓綠意從地面一路延伸到建築立面及空中平台，拚明年上路。不動產公會肯定綠化政策有多重效益，但防水維護是後續推展關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。