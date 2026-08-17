都市降溫！桃園推立體綠建築 拚明年上路

因應都市熱島及極端氣候，桃園市政府正研擬綠化共生建築法源，透過容積獎勵推動建築綠化平台、複層式平台及植生牆三大措施，要讓綠意從地面一路延伸到建築立面及空中平台，拚明年上路。不動產公會肯定綠化政策有多重效益，但防水維護是後續推展關鍵。

桃園市都發局指出，建築基地因受限開發條件，平面綠化空間有限，市府因此著手修正「都市計畫法桃園市施行細則」，同時研擬「桃園市綠化共生建築設施設置辦法」。市府今年三月赴內政部國土管理署研商法規，已獲原則同意，相關法規預計本月報請國土署核定，完善後續法制作業。

都發局推動「綠化共生建築」新制，規畫三大綠化措施，「綠化平台」將植栽與景觀設計融入建築、「複層式平台」可作為社區集會、交流及休憩場所、「植生牆」則是將綠化延伸至建築立面，並結合外遮陽設計，降低建築外殼受熱，進一步減少室內空調能源使用。

都發局指出，若有建築設計導入綠化平台或複層平台，將可免計容積獎勵上限百分之十；有做植生牆則可免計建築面積獎勵無上限。

桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世說，立體綠化是相當好的政策方向，業界也期待桃園能發展具城市特色的建築。過去綠化多集中在平面或屋頂，若能進一步延伸至建築立面，讓植栽真正融入居住環境，除可增加綠意，也有機會降低室內溫度，對建築、城市景觀都有正面效益。

周鑫世說，現行法規已有屋頂綠化及綠建築相關規定與獎勵，但針對立體綠化，仍缺乏較明確的鼓勵機制，若市府透過獎勵方式推動，相信能提高建商投入意願。不過，立體綠化有一定技術門檻，其中防水尤其重要，建商和市府後續都要多加注意，讓政策獎勵與工程品質能兼顧。

都發局指出，為避免建築植物日後缺乏管理，市府已將維護機制納入制度，新制將要求起造人在規畫階段提出維護計畫，並搭配回饋金及保證金制度，確保建築完工後，相關植栽及綠化設施仍能持續維護，避免立體綠化淪為一次性設計。